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Третью ветку метро в Минске построят в 2,5 раза быстрее

08 марта 2014 18:12
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Новости Беларуси. Третью ветку Минского метро построят в два с половиной раза быстрее благодаря французской технологии.

Впервые в  Минске будет применяться механизированный проходческий комплекс. Он и позволит сократить сроки строительства. 

Если ранее скорость сооружения тоннелей составляла от 40 до 70 м в месяц, то с новым оборудованием она возрастет до 250.

К слову, подобная машина использовалась в свое время для прокладки подводного тоннеля между Францией и Великобританией. Однако новая технология — более совершенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Минское метро

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