Третью ветку метро в Минске построят в 2,5 раза быстрее

Новости Беларуси. Третью ветку Минского метро построят в два с половиной раза быстрее благодаря французской технологии.

Впервые в Минске будет применяться механизированный проходческий комплекс. Он и позволит сократить сроки строительства.

Если ранее скорость сооружения тоннелей составляла от 40 до 70 м в месяц, то с новым оборудованием она возрастет до 250.

К слову, подобная машина использовалась в свое время для прокладки подводного тоннеля между Францией и Великобританией. Однако новая технология — более совершенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.