Тысяча случаев обнаружения некачественных продуктов зафиксирована в Могилёвской области, за их продажу наказаны 600 работников торговли

Новости Беларуси. Сотни наименований просроченных продуктов. В ряде белорусских магазинов отсутствует необходимый контроль за условиями хранения товаров. Весь этот день съемочная группа СТВ провела в торговых точках могилевского региона, изучая не только их ассортимент. Итог – удручающий. Просроченное молоко, колбасы, выпечка… К сожалению, список нарушений на этом не заканчивается.

Кристина Куксенкова:

Травят, особенно детей жалко, ладно мы, а детей?

Возмущения матери годовалого Матвея небезосновательны. На днях Кристина купила в сельском магазине йогурт для сынишки. Оказалось товар просрочен. Хорошо, что не успели попробовать, возмущается молодая мама. К сожалению, подобные случаи не редкость.

Покупатель магазина:

2 ноября получено, три месяца срок реализации – уже три дня просрочен товар.

С десяток упаковок с пирожными, примерно столько же батонов колбасы и мед безо всяких опознавательных знаков. Этот улов только из одного магазина в агрогородке Вейно, что под Могилевом.

Инна Громыко, товаровед магазина:

Первый раз просмотрели, стараемся смотреть. Нет от покупателей жалоб. Видите, не досмотрели, конечно.

Не усмотрели, не успели. Подобные отговорки нередки в торговых объектах, где не всё так гладко. А когда ситуация показывает, что магазин ждут проблемы посерьезнее, включается фантазия.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Молоко. Изготовлено 25 февраля. Срок годности – 5 суток. Срок его реализации закончился 3 марта. Продавец, поясните, пожалуйста, что это за молоко?

Этот продукт вообще неизвестного происхождения, а его здесь порядка 15 килограммов. Судя по внешнему виду, вроде как свинина. Но ни один из пакетов не имеет маркировки. А это значит - остаются загадкой и дата изготовления, и срок реализации.

Оксана Павлюкевич, продавец магазина:

Это единичный случай, получили буквально недавно эту продукцию, просто не успели написать, если честно.

Покупатели:

Конечно, возмущаюсь, это недопустимо просроченный товар продавать.

Конечно, это вредно для здоровья и могут быть всякие последствия.

Конечно, возмутительно, чем нас кормят. Надо смотреть, вы же продавцы, вы же знаете, у вас же тоже дети, внуки.

Только за несколько часов съемок мы насчитали порядка десяти наименований просроченных товаров.

Елена Рабыко, заместитель начальника отдела комитета госконтроля Могилевской области:

В двух магазинах выявлены товары с истекшим сроком годности. Как правило, допускают продавцы в реализацию просроченный товар, выявляются случаи продажи товара без маркировки, когда невозможно подтвердить сроки изготовления, реализации этого товара.

Товар без маркировки обязаны снять с продажи, а с истекшим сроком реализации – подлежит уничтожению. О проведенных мерах виновные должны отчитаться официальным актом. По совести, с сожалением констатируют специалисты, поступают далеко не все. Но наказание, которое сулит за подобную невнимательность, отрезвляет быстро — 500 базовых величин или шесть с половиной миллионов белорусских рублей. Только за прошлый год в Могилёвской области зафиксировано порядка тысячи случаев обнаружения некачественных продуктов, за продажу которых были наказаны около 600 работников торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.