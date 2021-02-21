Сколько зарабатывают сотрудники Госкомимущества и какими проектами сейчас занимается комитет? Рассказывает Дмитрий Матусевич

Новости Беларуси. Сегодня, 21 февраля, свой профессиональный праздник отмечают геодезисты и картографы, топографы и землеустроители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чем не повод поближе познакомиться с особенностями этих профессий, а заодно узнать у Дмитрия Матусевича, какие новшества ждут белорусов в ближайшее время в вопросах земельных отношений? В некоторых населенных пунктах сельской местности будет разрешено продавать ветхие, пустующие дома сразу за 1 базовую величину Евгений Поболовец, СТВ:

21 февраля работники вашей службы отмечают профессиональный праздник. С каким настроением мы и вы подходим к этой дате, с какими конкретными результатами?

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу:

Эмоции прежде всего положительные. Система Госкомимущества, которой исполняется 30 лет, – достаточно зрелая система, которая показала свою стабильность. За прошлый год мы получили хороший финансово-экономический результат. При этом были выполнены все основные поручения Президента и правительства. Самое главное – это обращения людей, их количество сократилось на 10 %, хотя по-прежнему остается достаточно большим, их более 2 000. С другой стороны, у нас есть в подчинении блок промышленных предприятий: «Беларуськалий», два холдинга («Белавтодор» и «Белресурсы»). Они также достаточно стабильно закончили год, обеспечивали своевременную выплату заработной платы, социальный пакет. Поэтому система в целом в абсолютно адекватном и рабочем состоянии.

Более интересна для наших граждан, я думаю, та наша законодательная инициатива, которая направлена на фактически формирование более совершенного порядка так называемых ветхих, пустующих домов в сельской местности. Неоднократно поручал Президент, мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия. Самое главное – упрощенный порядок. Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект сразу за одну базовую величину. Здесь должна быть очень тонкая граница между интересами прежних собственников, которые уже реально не пользуются и не хотят, или, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не ухаживают за своим имуществом и земельным участком. Мы пытаемся это тоже качественно урегулировать. Евгений Поболовец:

А кому будет дано право принимать такое решение? Дмитрий Матусевич:

Это местная власть, потому что они управляют на местах, видят ситуацию.

Чуть ли не по 4-5 запросов на каждого жителя республики, включая малолетних детей Евгений Поболовец:

У вашего комитета довольно много направлений. Вопрос информатизации встает в первый ряд. Какие здесь изменения планируют внедрить? Дмитрий Матусевич:

Прошлый год показал особенно хорошо, что информационные ресурсы Государственного комитета по имуществу востребованы не только самой системой, но и внешним контуром, то есть национальной экономикой. Например, мы завершили в прошлом году геоинформационную систему «Лесные ресурсы», которая позволит на основании наших земельных карт планировать развитие лесного хозяйства. Это совместный проект с Министерством лесного хозяйства. Дальше мы двигаемся в национальную инфраструктуру пространственных данных. Сейчас в рамках нового закона о геодезии и картографии мы закладываем законодательные основы. Он пойдет в парламент в этом году. И уже приступаем в рамках нашей программы по земельно-имущественным отношениям к практической реализации конкретных мероприятий, созданию комплексной инфраструктуры. То есть все ресурсы должны быть объединены через единый вход и выход, а пользователь из любого госоргана сможет получить информацию, которая ему нужна, выставляя, скажем упрощенно, какие-то галочки. Это очень важный объект. Безусловно, если говорить о существующих ресурсах, то количество запросов огромно. Например, только к реестру недвижимости обратилось порядка 40 миллионов запросов, и получили ответы, представляете? Чуть ли не по 4-5 запросов на каждого жителя республики, включая малолетних детей.

Есть необходимость в совершенствовании так называемого нашего геопортала Кроме этого, есть необходимость в совершенствовании так называемого нашего геопортала. Он стал основной базой не только для всех землеустроителей, но даже контролеров. У нас там созданы специальные модули. Те, кто уполномочен на это, может при проведении определенных мероприятий видеть реальную обстановку, которая происходит на земельном участке. Применяем геопортал для рассмотрения обращений граждан. Очень приятно, когда бабушка по телефону тебе рассказывает, а ты успеваешь открыть и говоришь: «Ваш дом вот с такой крышей?» А она говорит: «Откуда вы знаете?» Так должны поступать все местные власти.

Есть еще ряд других ресурсов, которые будут очень полезны нашим коллегам. Например, мы сейчас доукомплектовали реестр адресов. У нас есть ресурс родников на публичной кадастровой карте, ресурс избирательных округов. В военно-патриотическом воспитании мы, приурочив к Великой Победе, сделали ресурс всех памятников, которые в нашей стране находятся. Вот это все одно за другим позволяет всем пользователям в открытом доступе получать необходимую информацию.

Тема, востребованная всеми, когда мы сможем обработать все имущество и земельные участки и сравнить их с действующими базами данных Евгений Поболовец:

Какие главные есть проблемы? Какими вы видите пути их решения в ближайшие пять лет? Дмитрий Матусевич:

Я бы не сказал, что это проблемы, просто есть потенциал для развития. Первое – конечно, земельно-имущественные отношения. В той или иной редакции законодательства, но мы будем с ними работать. Конечно, персонально разбираясь с каждым обращением, в том числе и путем выезда. Я думаю, что постепенно количество жалоб будет сокращаться, в том числе путем информатизации. Потому что сейчас происходит смена поколений, меняются собственники. На этой смене могут происходить конфликты, так называемые земельные споры, но они рано или поздно урегулируются, лягут на информационную основу и больше никогда не повторятся. Второй блок – это мы видим необходимость дальнейшей кадастровой оценки всех объектов и ее перехода к массовому формированию. Очень интересная тема, востребованная всеми, когда мы сможем, начиная с самолета и заканчивая специальными техническими наземными средствами, потом программными продуктами обработать все имущество и земельные участки, находящиеся на территории Республики Беларусь, сравнить их с действующими базами данных, передать эти данные пользователям, в том числе и налоговым, а они уже будут принимать решения. Это очень важно с точки зрения социальной справедливости и повышения эффективности налогообложения.