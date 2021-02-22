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Госатомнадзор о плановом отключении первого энергоблока БелАЭС: «Это рабочий процесс»

22 февраля 2021 15:45
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Новости Беларуси. Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели. За это время продолжится обкатка оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госатомнадзор о плановом отключении первого энергоблока БелАЭС: «Это рабочий процесс»-1

Для контроля за безопасным состоянием БелАЭС в Госатомнадзоре создан специальный центр. Туда в режиме реального времени поступают технологические и радиационные параметры энергоблока. Пока реактор в холодном состоянии, но постепенно его выведут на минимально контролируемый уровень.

Госатомнадзор о плановом отключении первого энергоблока БелАЭС: «Это рабочий процесс»-4

Леонид Дедуль, первый заместитель начальника Госатомнадзора:
Используется эта остановка для того, чтобы выполнить регламентные работы с тем, где что-то необходимо подрегулировать. Это рабочий процесс, и большого беспокойства не должно вызывать. Никаких критических замечаний или обеспокоенности, что нужно срочно приостановить все работы, со стороны экспертов не высказывается. Все понимают, какой сложный процесс идет в ходе пуско-наладки, видят, как организована работа. Отмечают высокую подготовленность белорусской стороны, белорусских специалистов.

Госатомнадзор о плановом отключении первого энергоблока БелАЭС: «Это рабочий процесс»-7

К слову, безопасность станции подтверждена проверками МАГАТЭ. Более того, белорусские энергетики добровольно провели дополнительные стресс-тесты, подготовили резервные источники воды и электричества.

Госатомнадзор о плановом отключении первого энергоблока БелАЭС: «Это рабочий процесс»-10

Крупнейший энергетический проект России и Беларуси – мощный импульс для нашей страны. Ожидается, что в будущем станция покроет половину наших потребностей в электроэнергии.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Леонид Дедуль # Фотофакт

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