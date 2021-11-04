Игорь Брыло: будем подписывать документы с казахстанскими партнёрами по строительству ферм по белорусской технологии

Новости Беларуси. Алматы в эти дни стал эпицентром конгрессно-выставочных событий в сельскохозяйственной и агропромышленной сферах. 4 ноября там впервые прошел аграрный форум «Казахстан-Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в форуме в Алматы приехала большая делегация белорусских предпринимателей, чиновников, дипломатов, представителей ведущих мясо-молочных предприятий, руководителей научных учреждений и экспертов отрасли АПК.

Казахстан – второй по значимости торговый партнер Беларуси в СНГ. Белорусские продукты питания, а также сельскохозяйственную технику знают в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и других городах. При этом обоюдный торговый план не реализован до конца. Как следствие, в сфере накопился немалый опыт для обсуждения. Среди тем докладов на форуме – вопросы, с которыми сталкиваются аграрии и специалисты перерабатывающей промышленности: от сырьевой базы до логистики, финансирования и маркетинга продуктов питания и напитков.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Казахстан занимает вторую-третью позицию, соревнуясь с Китайской Народной Республикой именно в поставках белорусского экспорта. Нам очень важно общаться с людьми, которые популяризируют белорусскую продукцию прежде всего на таком обширном, достаточно масштабном рынке Казахстана. Мы сегодня будем подписывать документы с казахстанскими партнерами именно по проектированию, строительству и комплектации ферм по белорусской технологии.

Казахстан предложил Беларуси обсудить вопрос совместного производства молочной продукции, ориентированной на рынок Китая. Казахстану интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока.