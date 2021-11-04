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Игорь Брыло: будем подписывать документы с казахстанскими партнёрами по строительству ферм по белорусской технологии

04 ноября 2021 16:29
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Новости Беларуси. Алматы в эти дни стал эпицентром конгрессно-выставочных событий в сельскохозяйственной и агропромышленной сферах. 4 ноября там впервые прошел аграрный форум «Казахстан-Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в форуме в Алматы приехала большая делегация белорусских предпринимателей, чиновников, дипломатов, представителей ведущих мясо-молочных предприятий, руководителей научных учреждений и экспертов отрасли АПК.  

Игорь Брыло: будем подписывать документы с казахстанскими партнёрами по строительству ферм по белорусской технологии-1

Казахстан – второй по значимости торговый партнер Беларуси в СНГ. Белорусские продукты питания, а также сельскохозяйственную технику знают в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и других городах. При этом обоюдный торговый план не реализован до конца. Как следствие, в сфере накопился немалый опыт для обсуждения. Среди тем докладов на форуме – вопросы, с которыми сталкиваются аграрии и специалисты перерабатывающей промышленности: от сырьевой базы до логистики, финансирования и маркетинга продуктов питания и напитков.  

Игорь Брыло: будем подписывать документы с казахстанскими партнёрами по строительству ферм по белорусской технологии-4

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:  
Казахстан занимает вторую-третью позицию, соревнуясь с Китайской Народной Республикой именно в поставках белорусского экспорта. Нам очень важно общаться с людьми, которые популяризируют белорусскую продукцию прежде всего на таком обширном, достаточно масштабном рынке Казахстана. Мы сегодня будем подписывать документы с казахстанскими партнерами именно по проектированию, строительству и комплектации ферм по белорусской технологии.  

Казахстан предложил Беларуси обсудить вопрос совместного производства молочной продукции, ориентированной на рынок Китая. Казахстану интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока.  

Игорь Брыло: будем подписывать документы с казахстанскими партнёрами по строительству ферм по белорусской технологии-7

По объему экспорта Казахстан занимает третье место среди торговых партнеров Беларуси в СНГ. Основные позиции белорусского экспорта в Казахстан – тракторы, комбайны, говядина, молочная продукция, сахар и лекарства. Импортируем каменный уголь, нефтепродукты, хлопковое волокно, рельсы и необработанный цинк.  

О других новостях экономики за 4 ноября читайте здесь.  

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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