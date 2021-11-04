Игорь Брыло: будем подписывать документы с казахстанскими партнёрами по строительству ферм по белорусской технологии
Новости Беларуси. Алматы в эти дни стал эпицентром конгрессно-выставочных событий в сельскохозяйственной и агропромышленной сферах. 4 ноября там впервые прошел аграрный форум «Казахстан-Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в форуме в Алматы приехала большая делегация белорусских предпринимателей, чиновников, дипломатов, представителей ведущих мясо-молочных предприятий, руководителей научных учреждений и экспертов отрасли АПК.
Казахстан – второй по значимости торговый партнер Беларуси в СНГ. Белорусские продукты питания, а также сельскохозяйственную технику знают в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и других городах. При этом обоюдный торговый план не реализован до конца. Как следствие, в сфере накопился немалый опыт для обсуждения. Среди тем докладов на форуме – вопросы, с которыми сталкиваются аграрии и специалисты перерабатывающей промышленности: от сырьевой базы до логистики, финансирования и маркетинга продуктов питания и напитков.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Казахстан занимает вторую-третью позицию, соревнуясь с Китайской Народной Республикой именно в поставках белорусского экспорта. Нам очень важно общаться с людьми, которые популяризируют белорусскую продукцию прежде всего на таком обширном, достаточно масштабном рынке Казахстана. Мы сегодня будем подписывать документы с казахстанскими партнерами именно по проектированию, строительству и комплектации ферм по белорусской технологии.
Казахстан предложил Беларуси обсудить вопрос совместного производства молочной продукции, ориентированной на рынок Китая. Казахстану интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока.
По объему экспорта Казахстан занимает третье место среди торговых партнеров Беларуси в СНГ. Основные позиции белорусского экспорта в Казахстан – тракторы, комбайны, говядина, молочная продукция, сахар и лекарства. Импортируем каменный уголь, нефтепродукты, хлопковое волокно, рельсы и необработанный цинк.
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