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Новости экономики за 04.11.2021

04 ноября 2021 16:31
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Новости Беларуси. Какие совместные производства планируют открыть аграрии Казахстана и Беларуси, что может предложить Минск арабским инвесторам и кому не придется платить транспортный налог в 2021 году? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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