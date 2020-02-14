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Теперь доступнее. В Беларуси снизились ставки по кредитам

14 февраля 2020 16:17
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Новости Беларуси. Свежая статистика Нацбанка показывает, что в среднем ставки по кредитам для юридических и физических лиц в Беларуси снизились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Теперь доступнее. В Беларуси снизились ставки по кредитам -1

Например, кредиты до одного года, их ещё называют «короткими», для компаний в январе 2019 года «стоили» в среднем 6,97 %. В этом январе – 6,79 %. «Длинные» кредиты (более года) были 8,35 %. Стали – 7,48 %. У физлиц «короткие» кредиты год назад выдавались по ставке 8,72 %, теперь – 8,62 %.   

Теперь доступнее. В Беларуси снизились ставки по кредитам -4

Напомним, Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования до 8,75 % с 19 февраля.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

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