Президент: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах, мы начнём отбор из транзитной трубы

Новости Беларуси. По результатам переговоров в Сочи газ наша страна в течение 2020 года будет покупать по прежней цене –127 долларов за 1 000 кубометров. Российскую нефть – по мировым ценам, как и планировали, не выплачивая премии компаниям. Будем договариваться с ними напрямую. Президент Путин поручил правительству всячески этому способствовать. Кроме того, мы продолжим закупать сырьё из альтернативных источников и в конечном счете сможем обеспечить нефтепродуктами не только себя, но и соседние государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы Администрации – помощник Дмитрий Козак – будет контролировать этот вопрос и поможет нам договориться там, кто захочет в Беларусь поставлять. Пошел сигнал, что, если белорусы с кем-то договариваются, помогите по трубе им поставить эту нефть с России. Я не шантажировал никого, сказал, если с России не будет поставлена нефть в нужных объемах (это 24 миллиона тонн) межправительственное соглашение, в январе они поставили всего 500 тысяч, 1,5 миллиона недопоставили. Я предупредил, что мы начнем отбор из транзитной трубы. Мы сейчас с Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) нефть и поставим по трубе. Но из трех веток нефтепровода «Дружба» мы сначала заберем одну, и уже не они будут туда продавать нефть, а мы в обратном направлении, реверсом с Гданьска поставим на Мозырь и Новополоцк нефть.

Второй – это Прибалтика, мы сейчас с ними прорабатываем эти вопросы. И тут американцы нам пообещали помочь, если у нас будет интерес, чтобы мы могли из балтийских портов поставить по трубе нефть на Новополоцк. Я прибалтам предлагаю: Новополоцкий завод мы его в этом году закончим модернизировать, это будет самый высокий мировой уровень, т.е. выход дизтоплива и бензина, ракетного топлива – самый высокий, что есть в мире. Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем» Мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем в Мозыре и обеспечим весь прибалтийский регион. Нам не надо столько нефтепродуктов, сколько вырабатывает один наш завод, а у нас два. Поэтому мы обеспечим Прибалтику и даже часть России. Где купят, туда и продадим солярку и бензин.

А южный, мозырский – тоже в этом году закончим модернизацию, он и так у нас хорош. Мы будем поставлять с Черного моря и с украинцами договариваемся. Мозырский завод может обеспечить всю Украину, мы и сейчас с этого завода продаем Украине, Беларусь часть (юг, ваш регион) и излишки продадим в Европу. Мы открыто, честно говорим об этой логистике.