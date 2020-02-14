Президент Беларуси о посевной: «Надо подбирать те культуры, которые с учётом изменившегося климата, могут здесь возделываться»

Новости Беларуси. Экологические проблемы уже ощутимо сказываются на нашей жизни. Результат за окном – бесснежная тёплая зима. Самое время пересмотреть приоритеты в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента спросили: не скажутся ли такие изменения на продовольственной безопасности страны. Александр Лукашенко отметил, важно вовремя сориентироваться в ситуации и выжать из неё максимум для себя.

Александр Лукашенко рассказал, как начинает своё утро

Например, можно сделать ставку на животноводство – овцы и рогатый скот, которые раньше не могли бы жить в наших широтах. Пересмотреть и растениеводство. При том поручение губернатору – сделать это быстро, еще до начала посевной.