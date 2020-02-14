Президент Беларуси о посевной: «Надо подбирать те культуры, которые с учётом изменившегося климата, могут здесь возделываться»

Новости Беларуси. Экологические проблемы уже ощутимо сказываются на нашей жизни. Результат за окном – бесснежная тёплая зима. Самое время пересмотреть приоритеты в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экологические проблемы уже ощутимо сказываются на нашей жизни. Результат за окном – бесснежная тёплая зима. Самое время пересмотреть приоритеты в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президента спросили: не скажутся ли такие изменения на продовольственной безопасности страны. Александр Лукашенко отметил, важно вовремя сориентироваться в ситуации и выжать из неё максимум для себя.
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Например, можно сделать ставку на животноводство – овцы и рогатый скот, которые раньше не могли бы жить в наших широтах. Пересмотреть и растениеводство. При том поручение губернатору – сделать это быстро, еще до начала посевной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
До посевной кампании определиться, что вы будете возделывать, что вы будете высевать. Может быть, не везде (это точно) зерновые культуры, у вас пшеница, ячмень, традиционные, рожь. Может быть, побольше кукурузы, хотя вы кукурузный край. Может, какие-то другие культуры. Мы уже опробовали с учеными. Арбузы и прочее – это мелочёвка, их надо давно уже возделывать.
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Надо подбирать те культуры, которые с учетом изменившегося климата, могут здесь возделываться. Вы правильно сказали – уже на огороде попробовали, поэтому не надо медлить.