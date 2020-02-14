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Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках

14 февраля 2020 19:00
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Новости Беларуси. В Светлогорске дан старт уникальному производству – выпуску беленой целлюлозы на местном комбинате. Это совершенно новые возможности и для города, и для предприятия, и для целой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Производство это для Беларуси долгожданное и очень важное. Во-первых, продукт позволит заменить массу импортных позиций – это то самое импортозамещение, о котором не раз говорил Президент. Во-вторых, с отечественной целлюлозой можно выходить на мировые рынки – сегодня на этот продукт устойчиво высокий спрос.   

Сейчас средняя зарплата на Светлогорском ЦКК 1280 рублей.   

Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции

Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках -1

Условиями сотрудники довольны. Причем трудятся не только белорусы, а россияне и даже египтянин.

7 лет уже здесь.

Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
- Женился?
- Женился, ребенок наш.

Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках -7

Александр Лукашенко:  
Египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках – самые красивые дети. И даже президенту аль-Сиси об этом скажу, это мой хороший друг, египетский президент. Обязательно про тебя расскажу. И даже вот смотри, они сфотографировали нас, я ему фотографию подарю, как у нас египтяне приживаются. 

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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