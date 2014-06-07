Валентина Матвиенко: Беларусь и Россия вышли на рекордные объемы взаимного товарооборота – почти $40 млрд

Новости Беларуси. Минск принимает первый Форум регионов Беларуси и России. Тема встречи – развитие аграрного сектора двух стран.

В белорусскую столицу съехались представители 19 российских субъектов федерации. Среди них видные политики, бизнесмены, аграрии – одним словом те, кого уже не первый год связывают тесные экономические связи с Беларусью.

5 июня с участниками форума встретился президент Александр Лукашенко.

Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России в эти дни обсуждают как никогда. Два дня наша страна принимает гостей Форума регионов двух стран.

Кстати, первого в истории. Говорят о достижениях в сфере АПК и перспективах сотрудничества.

С делегатами 5 июня встретился глава государства. Встреча получилась по-настоящему теплой. С главами регионов президент встречался. И уже не раз.

С регионами соседней страны Беларусь сотрудничала всегда. Ведь это реальная возможность экономической интеграции. Например, в животноводстве, семеноводстве, рыбном хозяйстве. Сотрудничаем и в рамках промышленной кооперации. Российские регионы – крупный потребитель белорусской сельхозтехники.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь выпускает широкий спектр техники для сельского хозяйства. На вашем рынке она узнаваема, популярна. Нередко это совместные кооперационные продукты. В некоторых из них доля российских комплектующих достигает 80%. Именно поэтому мы выступаем за совместную разумную политику в сфере промышленной кооперации, создание предприятий по совместному выпуску техники.

На сегодняшний день в России работает более тысячи организаций с белорусским капиталом. В 2013 году у вас осуществляли свою деятельность 58 совместных производств белоруской техники, которые поставили на российский рынок продукции почти на $350 млн.

В России работают белорусские строители. Возводят объекты социального, промышленного назначения в ключевых регионах-партнерах: Москве, Московской, Смоленской и других областях.

В свою очередь жилье, гостиницы и бизнес-центры уже в нашей столице строят и российские компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Примером успешной интеграции может служить начало масштабного сотрудничества с регионами России в области строительства. Силами минской строительной компании «МАПИД» в Калуге возводится микрорайон Малиновка, в Курске гомельчане строят 210 тысяч квадратных метров жилья. Сотрудничаем в строительной сфере со Смоленской и Московской областями. Мы заинтересованы в подобных проектах и в других городах России. Белорусскими подрядными организациями обеспечивается высокое качество строительно-монтажных работ, соблюдаются заявленные сроки строительства. Также мы в состоянии увеличить объемы поставок необходимых материалов и привлечь свои технологии.

Договорно-правовая база двухстороннего сотрудничества Беларуси и России действительно внушительная – включает около 200 соглашений.

Что и говорить, Беларусь была и продолжает оставаться стратегическим партнером России. Уверена в этом и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Мы вышли на рекордные объемы взаимного товарооборота – это уже почти $40 млрд. И большая составляющая этого взаимного товарооборота – это результат межрегионального сотрудничества, которое избавлено от лишних бюрократических преград.

Торгово-экономические отношения сегодня налажены с 80 регионами. Обмениваться визитами стало доброй традицией. 7 из них состоялось на уровне членов белорусского Правительства республики, 29 раз делегации во главе с российскими губернаторами и их заместителями приезжали в нашу страну.

И вновь очередной визит. Делегаты делятся впечатлениями и от прошедшего в Минске мирового первенства.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Это была хорошая возможность презентовать экономическое и социальное развитие Беларуси, ее инвестиционный потенциал. Это самые хорошие, добрые отзывы. Мы восхищены мужеством и упорством белорусской национальной сборной.

Дополнительной возможностью для расширения межрегионального сотрудничества Беларуси и России должен стать и договор о Евразийском экономическом союзе.

Документ три президента подписали в Астане в конце мая.

Кто знает, может, в скором времени форум Беларуси и России расширит свои рамки и станет уже трехсторонним.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Это открывает абсолютно новые возможности для экономического развития наших государств, для того, чтобы вместе мы не просто сложили, а умножили наши потенциалы, чтобы мы стали более конкурентоспособными. Открылся единый рынок для движения товара, услуг.

К такому «пику интеграции», созданию Евразийского экономического союза, шли не один год. Труд был тяжелый, отмечает глава государства.

Изначально договор о создании союза не подразумевал изъятий и ограничений. Однако пока некоторые вопросы решаются на двустороннем уровне. Например, по нефти и нефтепродуктам. Но до 2025 года их быть не должно.

Александр Лукашенко:

Это начало, большое начало. Впереди нас ждет и политическая, и военная интеграции в рамках этого союза, потому что экономика – основа всему. Вы помните, в партийные времена говорили: «Если есть экономические показатели, то партийная работа всегда приложится». Это было основной. Точно так и здесь: если есть экономика, если она сплачивает, объединяет людей, если это фундамент, то обязательно мы придем к защите этой экономики и интересов, прежде всего экономических.

Мы декларировали образование союза без всяких изъятий и ограничений. Вот одно государство – три наших республики – одно государство. В экономическом плане хотя бы. Но когда подошли к этим вопросам, оказалось, что некоторые проблемы стали неподъемными. И многие договоренности с трехстороннего уровня опустили на двусторонний. Вот, допустим, там нефть, газ, лекарства, спиртные, алкогольное, безалкогольное. Тут мы на троих не можем, не может договориться втроем. Давайте тогда на двустороннем уровне это регулировать. Это плохо.

О новых возможностях, которые дает ЕврАзЭС, речь шла и во время общения президента с губернаторами.

Евгений Савченко, губернатор Белгородской области Российской Федерации:

Нам, может быть, уже не нужно говорить столько о безопасности, сколько вообще формировать новую стратегию развития сельского хозяйства, агропромышленного комплекса в целом на пространстве, в данном случае, Евразийского экономического союза. Наш потенциал (Беларуси, России и Казахстана, а рано или поздно к нему и Украина примкнет) – мы можем накормить полмиллиарда человек.

При налаживании контактов учитывают все особенности и специализацию каждого края. Так, губернатор Смоленщины предлагает белорусским сельхозпроизводителям прийти в эту область.

Алексей Островский, губернатор Смоленской области Российской Федерации:

У нас в приграничных районах есть свободная земля, есть конкретные, уже отмежеванные земельные участки. У нас, к сожалению, у смолян, нет сил в полном объеме работать на этой земле, не хватает наших внутренних мощностей.

Александр Лукашенко:

Посмотреть губернаторам, Петр Михайлович, вам с Александром Николаевичем надо посмотреть конкретные земли. Вы их запросто можете обработать и эффект от этого будет. Но конкретные земли. Изучите и внесите предложения в этом плане, что для этого надо.

Один из главных торговых партнеров Беларуси – Амурская область. Множество совместных проектов в сельском хозяйстве, строительстве. Необходимую помощь Приамурью наша страна оказывала и после масштабного наводнения в 2013 году.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Особая благодарность и вам, и в вашем лице всему белорусскому народу за гуманитарную помощь, ту, которая была оказана со стороны Республики Беларусь в период наводнения. Время у нас непростое сейчас, трудное, но я думаю, что мы быстро наберем обороты.

Несомненно, форум результаты даст. И вполне вероятно, что в будущем проведение таких встреч станет еще одной доброй традицией.

Александр Лукашенко:

Большое спасибо вам, что вы приехали. Для нас это очень важно. И я уверен, что вот этот первый Форум не станет единственным. Мы будем в разных регионах встречаться. Если пригласите, я с удовольствием приеду.