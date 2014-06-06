Продовольственное соглашение между Беларусью и Москвой на 2015 год подписано в Минске 6 июня

Новости Беларуси. Беларусь и Москва расширяют сотрудничество. В Минске 6 июня подписано продовольственное соглашение на 2015 год. В последний раз подобный договор был заключен 18 лет назад.

С того времени объем белорусской продукции на московском рынке оставался практически неизменным. Новый документ увеличивает количество поставок на 15%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

То, что будет интересовать наших коллег, наших соседей, мы, естественно, будем все выполнять, чтобы обеспечить именно свои обязательства. Нужно сказать, что в прошлые годы поставлено на 112% больше сыра, поставлено больше яйца, на 130% поставили больше мяса птицы. И сегодня при рассмотрении этих документов ставится задача не снижать объемы поставок, а, наоборот, при возможности необходимо наращивать.

Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы:

91% поставок из Беларуси в Москву – это мясо-молочная продукция, масложировая продукция и соль. Это основные три вида направления, по которым мы сегодня подпишем соглашение.

На московском рынке белорусская продукция занимает лидирующие позиции. Только в 2013 году в российской столице реализовано отечественных товаров на 657 миллионов долларов.

Планируется и создание совместных сельскохозяйственных предприятий.

Между тем вкус белорусских продуктов оценили не только в странах СНГ. Наша «молочка» уверенно расширяет свою географию. Отечественные йогурты, сыры и творог уже закрепились на прилавках Ближнего Востока, Евросоюза и добрались даже до привередливых Арабских Эмиратов.

Белорусское золото, так называют наши сыры и масло, в России распробовали еще в середине 90-х. Был случай, когда Александр Лукашенко и тогдашний мэр Москвы Лужков сыграли в теннис на тонны масла. Беларусь, как победитель, могла отправить 5 тонн сливочного продукта и продать его по собственной цене. С той поры многое изменилось. По нынешнему правительственному соглашению Беларусь поставит в Москву свыше 38 тысяч тонн масла. Это лишь одна из десятка продуктовых позиций, утвержденных поставок.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы вырабатываем именно ту политику АПК двух союзных государств с той целью, чтобы дополнить свой продовольственный рынок именно теми необходимыми продуктами питания, которые, к сожалению, сегодня импортируются из-за пределов наших союзных государств.

Ольга Юруть, СТВ:

Сегодня у некоторых участников делегации из России график по истине «региональный». Уехав за сотни километров от столицы, они направились в Несвижский район. Посетили Агрокомбинат «Снов», городскую ратушу и знаменитый Несвижский замок.

Степан Киричук представитель от администрации Тюменской области в Совете Федерации. Он в Беларуси не впервые, здесь учился. Поэтому хорошо ориентируется не только в законотворчестве двух союзных государств, но и в белорусской продукции.

Степан Киричук, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Масло покупают белорусское, мясо на рынке, носки покупают. Будем гармонизировать законодательство, будем составлять планы, будем готовиться к следующему форуму, который состоится в Великом Новгороде.

Консервы и другие мясные деликатесы Агрокомбината смакуют во многих российских городах. В год сельхозпредприятие выпускает 38 тысяч тонн продукции. Почти половина уходит на экспорт. В основном в Россию. Поэтому их опыт российские коллеги изучали можно сказать, в деталях.

Борис Мельников, исполнительный директор компании «Агрокомплектация-Курск» (Россия):

Нужно отметить высокую организацию труда и стремление руководства к оптимизации этих процессов, то есть люди не останавливаются, люди постоянно ищут новые варианты развития и производства, и увеличения объемов производства, что очень, конечно, радует. Во всем остальном — поразили чистота, порядок вокруг. Мы обменялись и контактами, познакомились со многими интересными людьми. Я думаю, в будущем это повлияет на развитие двусторонних отношений обязательно.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

За прошлый год мы продали продукции в Российскую Федерацию на $28 млн. Отрадно то, что уже за 5 месяцев мы продали на $10 млн. В перспективе, конечно, мы планируем увеличивать географию нашей торговли. Я так полагаю, что она тоже найдет своего покупателя.

В Несвижском районе есть предприятия, которые уже могут похвастаться солидной выручкой от торговли с российскими регионами. Сахарный комбинат, фармацевтические предприятия и недавно открытый завод по производству рапсового масла. Поэтому такие встречи весьма полезны для взаимных бизнес-контактов.

Иван Крупко, председатель Несвижского райисполкома Минской области:

Сегодняшняя встреча была очень полезна для наших предприятий, руководителей, показать, как развивается Несвижский район, как развивается промышленность, сельское хозяйство, показать, что мы конкурентоспособны на внешних рынках.

И в России, и в Беларуси сельское хозяйство — приоритетные отрасли экономики. Поэтому взаимодополнение и кооперация в АПК имеет смысл не только для больших проектов, но и для торговли на уровне регионов.