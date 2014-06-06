Выставка «Белагро-2014» проходит под Минском

Новости Беларуси. Выставка «Белагро-2014» стала фундаментом для заключения соглашений между компаниями и привлечения новых инвесторов. Об этом 6 июня шла речь в хозяйстве «Гастелловское» под Минском.

Беларусь представила огромное количество проектов, привлекательных для иностранных инвестиций. Точное количество будет известно уже 8 июня, во время закрытия форума.

Премьер-министр отметил, что и белорусские предприятия должны уделять больше внимания перспективным направлениям развития сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня я уделил много внимания — мы должны не только производить сельскохозяйственную продукцию или товары промпереработки, мы должны (фактически как перспективное направление) заниматься воспроизводством и торговлей племенной продукции и семенами зерновых, других культур. Для этого у нас есть все. У нас есть люди, школы.