Трактор «Беларус» в Сербии: реалия местных фермеров и 50,5% общего тракторного рынка страны

Чтобы экономика, а значит и страна, чувствовали себя нормально, не обязательно придумывать «велосипед». Хотя велосипеды в Беларуси делают и минские мотоциклы, которые производят на одноименном предприятии – Минский мотовелозавод – помнят даже во Вьетнаме. Не только трактор «Беларус» у них на денежной купюре.

Так вот, не обязательно придумывать то, что уже изобретено. А важнее не потерять старые рынки и пробиваться на новые с известными уже товарами, цена и качество которых устраивают покупателя, конечно же, и продавца тоже.

Еще раз напомню, что в Минске прошел первый форум регионов России и Беларуси. Он был посвящен агропромышленной теме. Российская Федерация – основной потребитель белорусской сельхозтехники.

Но география полей, на которых можно встретить трактор «Беларус», гораздо обширнее. В Сербии, например, наладили сборочное производство белорусской сельхозтехники и местные фермеры охотно покупают «Беларусов» и хвалят наши трактора.

Белорусу, оказавшемуся в Белграде, сначала может показаться, что он на родине. По сербской столице курсируют наши автобусы, троллейбусы, но и за пределами главного города страны, там, где уже может не быть асфальта и транспортных развязок, тоже работает техника под знаком BY. В полевых условиях.

Рабочий тандем серба и «Беларуса» мы увидели в сотне километров от Белграда. Для Душана Росича такой напарник – проверенный вариант.

Еще один трактор нашего производства стоит на мехдворе. И если первая техника под маркой МТЗ была для фермера неопознанным пашущим объектом, второго «Беларуса» в частное хозяйство покупали, оценив заметки на полях.

Душан Росич, фермер:

Белорусский трактор – это наша реалия. У него адекватная цена, за которую мы получаем то, что нам необходимо в работе. Но, конечно, я бы никогда не выложил за него ни копейки, если бы не был уверен в качестве.

Впрочем, уверен фермер не только в качестве, но и в том, что, случись с трактором техническая неприятность, ему не придется звонить на завод в Беларусь. Буквально в 20 минутах езды от деревни Душана – сборочное производство, откуда отправят и деталь, и техпомощь хоть прямо в поле.

Драголюб Швоня, почетный консул Республики Беларусь в Республике Сербия:

В 24 часа должен сервис прийти, решить вопрос. В этом году самое крупное агентство Сербии проводило испытания наших тракторов: что думают люди на рынке Сербии. И 95% всем довольны.

Драголюб Швоня уже 18 лет работает с белорусскими партнерами, и для него одним из главных достижений бизнес-совершеннолетия стало открытие сборочного производства МТЗ.

2 года за нашими тракторами местные фермеры приезжают в город Нови Сад. За этот период отсюда в сербские поля уехала примерно тысяча «Беларусов».

Драголюб Швоня, почетный консул Республики Беларусь в Республике Сербия:

Почему интересны? Потому что стоимость и качество, сервис отличный. Около 500 тракторов собираем класса 80 и 105 лошадиных сил. Сейчас готовимся к новому производству, которое займет свободное место. Это тракторы 50 и 60 лошадиных сил. И тогда, думаем, будет около 700-800 в год.

Урожай заинтересованности, и не только со стороны сербских партнеров, наша техника собрала на недавней международной выставке в Новом Саде. Крупнейшая экспозиция в сфере агробизнеса в Юго-Восточной Европе, 60 стран-участниц и красная дорожка для нашего «Беларуса».

Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия:

Белорусский трактор здесь известен давно, пользуется хорошей репутацией, и наши тракторы – это 50,5% общего тракторного рынка всей Сербии.

Если сегодня взглянуть на цифры, то мы видим, что товарооборот приблизился к отметке 200 млн долларов. За 4 последних года, это фактически за те годы, когда действует соглашение о свободной торговле, товарооборот возрос в 3,6 раза.

Конечно, за всеми этими цифрами – труд не только солидных экономистов и бизнесменов, но и простых рабочих, таких, как Драган Бандич. Сербский механик, собирающий белорусский трактор и уверенный в его мировом знаке качества, говорит, что в наших отношениях, как в том двигателе, все будет работать долгие годы, если над каждой деталью поработать на совесть.