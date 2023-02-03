Новости экономики за 03.02.2023

Неделя высоких ставок: цены в мире растут и центральным банкам разных стран приходится повышать ставку, чтобы предотвратить дальнейшее обесценивание денег. Зачем ЕАЭС нужна собственная промышленная зона в ЮАР? И по каким ценам в 2023 году в страну будет поставляться российский газ? Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИНЭНЕРГО РОССИИ: ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ БЕЛАРУСИ СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ 2022 ГОДА

Российский газ для Беларуси в 2023 году будет поставляться по ценам прошлого года. С таким заявлением выступило Минэнерго России. В отличие от Европы, где стоимость газа формируется на спотовом рынке, в Беларуси его цена определяется межправительственными соглашениями с Россией, которая является основным поставщиком «голубого топлива» в нашу страну. От цены на газ зависит во многом себестоимость товаров, производимых предприятиями белорусской промышленности, что напрямую влияет на их конкурентоспособность. Прежде всего, на внешних рынках. Цена на газ для Беларуси в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,5 доллара за тысячу кубометров. А с апреля прошлого года Минск перешел на расчеты за голубое топливо в российских рублях. Налоговая проверила декларации о тратах и доходах у более чем 11 тысяч белорусов. ЕЭК ИНИЦИИРУЕТ СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЮАР ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ

Евразийская экономическая комиссия инициирует создание на территории ЮАР евразийской промышленной зоны. Это позволит производителям ЕАЭС освоить новые рынки Африки. Направлениями сотрудничества, представляющими взаимный интерес, могут быть производства сельскохозяйственной продукции (фруктов и морепродуктов), сельхозтехники, а также виноделие. Проведение инвестиционных мероприятий с привлечением представителей частного сектора стран союза и ЮАР при координации ЕЭК позволит активизировать взаимную торговлю, увеличить товарооборот между странами. Названы крупнейшие страны-экспортеры мороженого по итогам 2022-го. Подробнее. НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ СТАВОК: КЛЮЧЕВЫЕ СТАВКИ ПОДНЯЛИ ФРС США, ЕЦБ И ЦБ ВЕЛИКОБРИТАНИИ