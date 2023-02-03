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Налоговая проверила декларации о тратах и доходах у более чем 11 тысяч белорусов

03 февраля 2023 15:15
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Налоговики проверили декларации о тратах и доходах у более чем 11 тысяч граждан. Почти семь тысяч человек потратили на порядок больше того, что заработали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налоговая проверила декларации о тратах и доходах у более чем 11 тысяч белорусов-1

И если половина из них смогла пояснить, откуда у них такие расходы и что является источником дивидендов. То остальные затруднились с ответом «за чей счет банкет?» Теперь почти четырем тысячам человек придется уплатить в бюджет 22,5 миллиона рублей до начисленных. В среднем чуть более шести тысяч рублей на каждого.

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# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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