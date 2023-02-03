Названы крупнейшие страны-экспортёры мороженого по итогам 2022-го

Крупнейшими мировыми экспортерами мороженого по итогам 2022 года стали Германия, Франция и Нидерланды. Мороженое – ключевой экспортный продукт России для рынка Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной объем белорусских продаж холодного лакомства пришелся на Россию. Небольшие партии отправляли в Грузию, Китай, Канаду, Армению, Румынию, Сингапур и Иорданию. Продавцы придумывают все новые продукты, чтобы оставаться конкурентоспособными, а также для привлечения и удержания потребителей. 30 января в Зимбабве в рамках белорусско-зимбабвийского бизнес-форума прошла презентация отечественного продовольствия. Первый вице-президент Зимбабве оценил вкус некоторых продуктов: особенно понравилось мороженое.

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