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Названы крупнейшие страны-экспортёры мороженого по итогам 2022-го

03 февраля 2023 15:17
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Крупнейшими мировыми экспортерами мороженого по итогам 2022 года стали Германия, Франция и Нидерланды. Мороженое – ключевой экспортный продукт России для рынка Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы крупнейшие страны-экспортёры мороженого по итогам 2022-го-1

Основной объем белорусских продаж холодного лакомства пришелся на Россию. Небольшие партии отправляли в Грузию, Китай, Канаду, Армению, Румынию, Сингапур и Иорданию. Продавцы придумывают все новые продукты, чтобы оставаться конкурентоспособными, а также для привлечения и удержания потребителей. 30 января в Зимбабве в рамках белорусско-зимбабвийского бизнес-форума прошла презентация отечественного продовольствия. Первый вице-президент Зимбабве оценил вкус некоторых продуктов: особенно понравилось мороженое.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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