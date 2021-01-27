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В российские порты перенаправят грузы из Беларуси. Объём перевалки может составить до 3,5 млн тонн в год

27 января 2021 14:57
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Новости Беларуси. Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке белорусских грузов через порты Российской Федерации будет подписано в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель белорусского правительства в ходе рабочей поездки в Москву на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным обсудили в том числе перенаправление белорусского экспорта в российские порты.

Объем перевалки может составлять до 3,5 млн тонн в год. Ожидается, что за три года может быть перевалено почти 10 млн тонн. Предполагается, что соглашение будет действовать до конца декабря 2023 года. Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до портов Российской Федерации железнодорожным транспортом.

Больше новостей экономики за 27 января читайте здесь.   

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Роман Головченко # Михаил Мишустин

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