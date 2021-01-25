Владимир Караник: мы более чем в 1,5 раза должны вырастить доходы бюджета области
Новости Беларуси. Доступное жилье, увеличение зарплат, закрепление молодых специалистов на селе, бизнес в условиях пандемии и привлечение инвестиций в регионы. Делегаты от Гродненской области в преддверии Всебелорусского народного собрания обсудили основные предложения от региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На форуме для дискуссии представили и социально-экономическую программу развития страны до 2025 года. Как предлагают расставлять акценты в жизни на ближайшую пятилетку, и чего ждут сами делегаты от участия в главном народном вече страны?
Репортаж Галины Буро.
За последние пять лет промышленность Гродненской области выросла на 13 %, сельское хозяйство – на 14 %, и в целом валовый региональный продукт стал выше на 5 %. Это те показатели, которыми можно гордиться, хоть пятилетка была нелегкой.
Настало время вновь наметить план развития на ближайшие годы. 130 самых активных делегатов Гродненской области собрались на большой разговор в преддверии Всебелорусского форума. На собрании представили основные положения программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Предлагается сделать ставку на потенциал в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства: создавать высокотехнологичные предприятия, развивать приграничные транспортно-логистические центры.
Здесь большая роль отводится именно регионам. Например, у Принеманья всегда был сильный аграрный сектор, а как раз на продукцию органического земледелия сегодня растет мировой спрос. Перспективны сферы химической и текстильной промышленности, деревообратка и, конечно, выгодное географическое положение – это отличные условия для туризма.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Это запуск нового инвестиционного цикла, модернизация производства, повышение эффективности работы на местах. Те мероприятия, которые действительно увеличат совокупное поступление в бюджет для того, чтобы мы в большем объеме могли выполнять свои социальные обязательства. И та программа, которая сейчас будет обсуждаться, достаточно амбициозна. Мы более чем в 1,5 раза планируем увеличить начисленную заработную плату по области, более чем в 1,5 раза должны вырастить доходы бюджета области. Соответственно, при теперешней структуре расходов это приведет к увеличению в 1,5 раза расходов на социальную сферу, что позволит решить многие проблемы.