Владимир Караник: мы более чем в 1,5 раза должны вырастить доходы бюджета области

Новости Беларуси. Доступное жилье, увеличение зарплат, закрепление молодых специалистов на селе, бизнес в условиях пандемии и привлечение инвестиций в регионы. Делегаты от Гродненской области в преддверии Всебелорусского народного собрания обсудили основные предложения от региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форуме для дискуссии представили и социально-экономическую программу развития страны до 2025 года. Как предлагают расставлять акценты в жизни на ближайшую пятилетку, и чего ждут сами делегаты от участия в главном народном вече страны?

Репортаж Галины Буро.

За последние пять лет промышленность Гродненской области выросла на 13 %, сельское хозяйство – на 14 %, и в целом валовый региональный продукт стал выше на 5 %. Это те показатели, которыми можно гордиться, хоть пятилетка была нелегкой.