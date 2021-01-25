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Помните факел Европейских игр? Рассказываем, что стало с заводом, на котором его сделали

25 января 2021 18:42
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Новости Беларуси. Это кадры 2019 года. Факел с огнем II Европейских игр побывал во всех уголках Беларуси и стал самым узнаваемым символом международного форума в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помните факел Европейских игр? Рассказываем, что стало с заводом, на котором его сделали-1

Символ разработали и изготовили на Новогрудском заводе газовой аппаратуры. Белый цвет как олицетворение чистой и мирной Беларуси.

Помните факел Европейских игр? Рассказываем, что стало с заводом, на котором его сделали-4

Прошло полтора года, а предприятие продолжает стремиться к высоким идеалам. По результатам непростого 2020-го здесь рост экспорта больше 106 %, увеличили объемы производства, выросла зарплата работников.

Помните факел Европейских игр? Рассказываем, что стало с заводом, на котором его сделали-7

Новогрудская газовая аппаратура славится своим качеством не только в странах СНГ, также далеко на западе, и даже в Чили, Мексике и Колумбии.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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