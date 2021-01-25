Помните факел Европейских игр? Рассказываем, что стало с заводом, на котором его сделали

Новости Беларуси. Это кадры 2019 года. Факел с огнем II Европейских игр побывал во всех уголках Беларуси и стал самым узнаваемым символом международного форума в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Это кадры 2019 года. Факел с огнем II Европейских игр побывал во всех уголках Беларуси и стал самым узнаваемым символом международного форума в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символ разработали и изготовили на Новогрудском заводе газовой аппаратуры. Белый цвет как олицетворение чистой и мирной Беларуси.
Прошло полтора года, а предприятие продолжает стремиться к высоким идеалам. По результатам непростого 2020-го здесь рост экспорта больше 106 %, увеличили объемы производства, выросла зарплата работников.
Новогрудская газовая аппаратура славится своим качеством не только в странах СНГ, также далеко на западе, и даже в Чили, Мексике и Колумбии.