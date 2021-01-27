Новости экономики за 27.01.2021
Новости Беларуси. На какие госпрограммы Банк развития направит почти миллиард рублей ассигнований? Как электронные торги помогают отечественным экспортёрам расширять географию поставок продукции? Как изменится бюджет прожиточного минимума и почему в замешательстве руководство литовских морских грузовых терминалов?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ ЧЕРЕЗ БАНК РАЗВИТИЯ
Банк развития Беларуси направит в 2021 году на финансирование государственных программ и мероприятий 946 миллионов рублей. На закупку техники и оборудования в лизинг только в первом полугодии выделят полмиллиарда рублей. Ассигнования в 63 миллиона направят агрохозяйствам в рамках господдержки для реализации программы «Аграрный бизнес».
Министерство транспорта и коммуникаций получит средства на ремонт дорог, в списке кредитополучателей Национальный аэропорт Минск и Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.
БЕЛОРУССКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА 2,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРОДАНЫ В КИТАЙ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
На 2,4 миллиона долларов продали пиломатериалов по итогам первых в 2021 году экспортных биржевых торгов лесопродукцией для китайского рынка на Белорусской универсальной товарной бирже. На специальных торговых сессиях реализуют пиломатериалы с доставкой конечному потребителю на территории Китая. При этом покупатель может выбрать наиболее удобный ему базис поставки.
Например, на последней торговой сессии весь выставленный на продажу объем пилопродукции был приобретен с доставкой до Циндао – крупнейшего морского порта провинции Шаньдун. Таким образом, повышается привлекательность белорусских товаров для покупателей из Китая, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку.
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