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Новости экономики за 27.01.2021

27 января 2021 15:12
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Новости Беларуси. На какие госпрограммы Банк развития направит почти миллиард рублей ассигнований? Как электронные торги помогают отечественным экспортёрам расширять географию поставок продукции? Как изменится бюджет прожиточного минимума и почему в замешательстве руководство литовских морских грузовых терминалов?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ ЧЕРЕЗ БАНК РАЗВИТИЯ

Новости экономики за 27.01.2021-1

Банк развития Беларуси направит в 2021 году на финансирование государственных программ и мероприятий 946 миллионов рублей. На закупку техники и оборудования в лизинг только в первом полугодии выделят полмиллиарда рублей. Ассигнования в 63 миллиона направят агрохозяйствам в рамках господдержки для реализации программы «Аграрный бизнес».

Министерство транспорта и коммуникаций получит средства на ремонт дорог, в списке кредитополучателей Национальный аэропорт Минск и Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

БЕЛОРУССКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА 2,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРОДАНЫ В КИТАЙ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

Новости экономики за 27.01.2021-4

На 2,4 миллиона долларов продали пиломатериалов по итогам первых в 2021 году экспортных биржевых торгов лесопродукцией для китайского рынка на Белорусской универсальной товарной бирже. На специальных торговых сессиях реализуют пиломатериалы с доставкой конечному потребителю на территории Китая. При этом покупатель может выбрать наиболее удобный ему базис поставки.

Например, на последней торговой сессии весь выставленный на продажу объем пилопродукции был приобретен с доставкой до Циндао – крупнейшего морского порта провинции Шаньдун. Таким образом, повышается привлекательность белорусских товаров для покупателей из Китая, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку. 

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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