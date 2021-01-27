Новости экономики за 27.01.2021

Новости Беларуси. На какие госпрограммы Банк развития направит почти миллиард рублей ассигнований? Как электронные торги помогают отечественным экспортёрам расширять географию поставок продукции? Как изменится бюджет прожиточного минимума и почему в замешательстве руководство литовских морских грузовых терминалов?

Банк развития Беларуси направит в 2021 году на финансирование государственных программ и мероприятий 946 миллионов рублей. На закупку техники и оборудования в лизинг только в первом полугодии выделят полмиллиарда рублей. Ассигнования в 63 миллиона направят агрохозяйствам в рамках господдержки для реализации программы «Аграрный бизнес».

Министерство транспорта и коммуникаций получит средства на ремонт дорог, в списке кредитополучателей Национальный аэропорт Минск и Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

БЕЛОРУССКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА 2,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРОДАНЫ В КИТАЙ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ