Утилизация капусты шокировала Президента. Почему в магазинах отказывались от нашей продукции и продавали импортную дороже?

Новости Беларуси. Премьера на СТВ! Старый слоган настоящих журналистов: не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды!

Константин Герцев, ведущий:

Это совещание у Президента, пожалуй, самое острое в нынешнем году. Общество срезонировало, а посылы стали триггерами для ценовой калибровки. Кому-то выписаны пилюли, но сегодня мы про витамины. В этом сезоне урожай оправдал все ожидания: на складах, хоть и штамп, но яблоку негде упасть. А некоторую продукцию и вовсе пришлось зарывать – вот такая не метафора действительности. Впрочем, на прилавках это не сказалось. Капуста, морковь, картофель, салатный набор. Ассортимент возбуждает кулинарные фантазии. Но и поражает прайсом.

– Смотрю, помидорчики по 8 рублей. Дешевле отдадите?

– Смотря сколько будете брать.

– Чистая выгода для продавца, но грязный подвох для покупателя. Вот он, конфликт перевеса. Ведь себестоимость в разы ниже цифр на картонке, а это уже повод для народного контроля.

Разговор о космических ценах спустил на землю глава Федерации профсоюзов. Михаил Орда доложил об эпизоде в Столинском районе, который, мягко говоря, обескуражил Президента. Во время, когда вопрос продовольственной безопасности на особом счету, и такое имеет место быть. «Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины – подробности. Как выяснилось, такая диверсия – случай не единичный. Да и сценариев, влекущих за собой преступную утилизацию продукции, тоже несколько.