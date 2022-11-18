Утилизация капусты шокировала Президента. Почему в магазинах отказывались от нашей продукции и продавали импортную дороже?
Новости Беларуси. Премьера на СТВ! Старый слоган настоящих журналистов: не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды!
Константин Герцев, ведущий:
Это совещание у Президента, пожалуй, самое острое в нынешнем году. Общество срезонировало, а посылы стали триггерами для ценовой калибровки. Кому-то выписаны пилюли, но сегодня мы про витамины. В этом сезоне урожай оправдал все ожидания: на складах, хоть и штамп, но яблоку негде упасть. А некоторую продукцию и вовсе пришлось зарывать – вот такая не метафора действительности. Впрочем, на прилавках это не сказалось. Капуста, морковь, картофель, салатный набор. Ассортимент возбуждает кулинарные фантазии. Но и поражает прайсом.
– Смотрю, помидорчики по 8 рублей. Дешевле отдадите?
– Смотря сколько будете брать.
– Чистая выгода для продавца, но грязный подвох для покупателя.
Вот он, конфликт перевеса. Ведь себестоимость в разы ниже цифр на картонке, а это уже повод для народного контроля.
Разговор о космических ценах спустил на землю глава Федерации профсоюзов. Михаил Орда доложил об эпизоде в Столинском районе, который, мягко говоря, обескуражил Президента. Во время, когда вопрос продовольственной безопасности на особом счету, и такое имеет место быть.
«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины – подробности.
Как выяснилось, такая диверсия – случай не единичный. Да и сценариев, влекущих за собой преступную утилизацию продукции, тоже несколько.
Ритейлеры уже готовы ускорить процесс, только с оговоркой: предлагаемая фермерами продукция должна соответствовать всем запросам покупателей – как в количестве, так и в качестве. И эпизод с бракованной капустой здесь помнят, и, по словам руководителя, имеют все доказательства, подтверждающие правомерность своего решения.
Александр Литвин, председатель Совета директоров торговой сети:
Конец лета, еще жара стояла. Они сразу же капусту с полей грузят в машину, не подготавливая. Тепло стояло, а там после дождя было, где-то слизь образовалась. А когда в машине жара (не холодильник, а простая машина)… Ехали, пару дней постояла – соответственно, немножко свои качества потеряла. Понятно, что наши качественники, специалисты не пропустили.
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