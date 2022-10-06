«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране. Владимир Андрейченко озвучил плюс-минус известные проблемы. Вот только непонятно, почему народные избранники ничего с ними не делают. Из предложений – следующее.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тема деятельности или работы крупных торговых сетей. Они не заинтересованы в приобретении на реализацию отечественной продукции. Я думаю, что здесь надо навести порядок с требованием к торговым сетям иметь в наличии собственные или арендуемые овощехранилища для закладки плодоовощной продукции на весь год на основе долгосрочных контрактов, хочу подчеркнуть, с производителями, а не с посредниками. Эту же тему поддержал глава профсоюзов, приведя пример одного района – Столинского, который способен обеспечить овощами всю страну. Вот только пробиться на полки супермаркетов со своей продукцией местные производители далеко не всегда могут.