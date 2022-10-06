«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины
Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.
Владимир Андрейченко озвучил плюс-минус известные проблемы. Вот только непонятно, почему народные избранники ничего с ними не делают. Из предложений – следующее.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тема деятельности или работы крупных торговых сетей. Они не заинтересованы в приобретении на реализацию отечественной продукции. Я думаю, что здесь надо навести порядок с требованием к торговым сетям иметь в наличии собственные или арендуемые овощехранилища для закладки плодоовощной продукции на весь год на основе долгосрочных контрактов, хочу подчеркнуть, с производителями, а не с посредниками.
Эту же тему поддержал глава профсоюзов, приведя пример одного района – Столинского, который способен обеспечить овощами всю страну. Вот только пробиться на полки супермаркетов со своей продукцией местные производители далеко не всегда могут.
Михаил Орда, председатель профсоюзов Беларуси:
Ранняя капуста у столинцев появляется уже в 20-х числах мая, и цена на нее была от 60 до 80 копеек. Но при этом населению такую же раннюю капусту из Узбекистана, Таджикистана реализовывали по цене в районе 3 рублей. 30 гектаров пришлось задисковать ранней капусты. И это только один пример. Таких много, когда наша более дешевая продукция вытесняется импортом.