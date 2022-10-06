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«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины

06 октября 2022 18:16
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

Владимир Андрейченко озвучил плюс-минус известные проблемы. Вот только непонятно, почему народные избранники ничего с ними не делают. Из предложений – следующее.

«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины-1

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тема деятельности или работы крупных торговых сетей. Они не заинтересованы в приобретении на реализацию отечественной продукции. Я думаю, что здесь надо навести порядок с требованием к торговым сетям иметь в наличии собственные или арендуемые овощехранилища для закладки плодоовощной продукции на весь год на основе долгосрочных контрактов, хочу подчеркнуть, с производителями, а не с посредниками.

Эту же тему поддержал глава профсоюзов, приведя пример одного района – Столинского, который способен обеспечить овощами всю страну. Вот только пробиться на полки супермаркетов со своей продукцией местные производители далеко не всегда могут.

«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины-4

Михаил Орда, председатель профсоюзов Беларуси:
Ранняя капуста у столинцев появляется уже в 20-х числах мая, и цена на нее была от 60 до 80 копеек. Но при этом населению такую же раннюю капусту из Узбекистана, Таджикистана реализовывали по цене в районе 3 рублей. 30 гектаров пришлось задисковать ранней капусты. И это только один пример. Таких много, когда наша более дешевая продукция вытесняется импортом.

«Откаты, взяточки». Президент обсудил с Андрейченко и Ордой, почему не вся белорусская продукция попадает в магазины-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так а почему это не было доведено до Президента? 30 гектаров человек вырастил и запахал. Никому не надо. А почему? Откаты, взяточки. С импорта завезут – там откатик можно получить.

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# Продукты питания # Экономика # Владимир Андрейченко # Михаил Орда # Александр Лукашенко # Фотофакт

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