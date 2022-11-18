«Почём капуста сегодня? – За так». Почему ольшанские фермеры продолжают выращивать овощи в таких рыночных условиях?

Новости Беларуси. Премьера на СТВ! Старый слоган настоящих журналистов: не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды!

В агрогородке Ольшаны Столинского района, где число только личных подсобных хозяйств более 9 000, вопрос номер один – что и сколько сегодня стоит. Ответы шокируют: картофель – от 40 копеек за килограмм, чуть дороже помидоры – от 60, а капуста практически даром. Увы, даже капуста не отбила «капусту».

– Доброго дня! А почем сегодня капуста?

– За так.

– За так не бывает, труд же вложен.

– 10 копеек.

– Врете.

– Серьезно. Забирайте.

– Так легче же закопать.

– Легче.

– А чего торгуете тогда?

– Я грошы вложил, надо же вернуть их, хоть что-нибудь.

Перенасыщен рынок капустой, потому что Россия не берет. Если Россия берет – нормально. Один год заработали, шесть лет так проработали, а два года вообще в страшный минус.

Зимой сейчас поедем на шабашку, на Россию, будем там стройкой заниматься, зарабатывать деньги, чтобы посадить капусту на следующий год. В это сельхозказино фермеры играют сами. Отдать больше земель под посев той культуры, которая в прошлом году была в дефиците, – для аграриев обычное дело. В этом сезоне ставку делали на ту же капусту, но увы – безуспешно.

Александр Литвин, председатель Совета директоров торговой сети:

В прошлом году Министерство вводило квоты, запрет на вывоз, когда образовался дефицит. Дефицит образовался искусственно в связи с диспаритетом цен в России и Беларуси. Там было выше, и все производители правдой и неправдой решили вывозить туда. Даже наши заявки не выполняли.

И если одни овощи закапывают, другие из них неплохо достают. Рынок в Ольшанах, как и любой оптовый, – улей для перекупов разной масти. Появление нашей съемочной группы заставило многих «зашуршать». Одна за одной машины «вылетали» за территорию. Наверное, лишние свидетели здесь все же не нужны, ведь схема уже многие годы работает безотказно: сбить цену у фермера, а потом завысить у ритейлера – отсюда и шокирующие суммы в магазинах.