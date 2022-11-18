Как 713-е постановление правительства поможет навести порядок на рынке сельхозпродукции? Рассказали в ФПБ

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Работу перекупов на «нет» свело уже пресловутое 713-е постановление правительства, разработанное как раз по поручению Президента. Оно закрепило уровень торговых надбавок по каждой из перечисленных в нем групп товаров. На отечественную плодоовощную продукцию – не более 30 %. По оценке Министерства торговли, теперь путь от производителя к потребителю лежит только через оптовую и розничную сети.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Просто станет невыгодно посредничество там, где в нем нет необходимости. Почему? Потому что 713-е постановление предельно, максимально ограничило и торговую, и оптовую надбавку. То есть здесь лишнее звено уже не сможет в 2-3 раза накрутить.

В довесок и ограничение рентабельности – не более 10 %. А это значит, настало время подумать о сокращении издержек. Кстати, одно из предложений Федерации профсоюзов – как и в случае Ольшан, открытие специализированного логистического центра, через который торговые сети смогут напрямую работать с фермерами разного уровня. Своего рода площадка для скупки, переработки и фасовки товара. Если у местной власти вопрос сроков остался без конкретного ответа, ритейлеры уже готовы ускорить процесс.

Василий Литвинкевич, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столинского райисполкома:

Так как это было реализовано в августе, сегодня ведется выбор проектной организацией, проводятся проектно-изыскательские работы, поэтому ни одного дня работа еще.

Если сейчас к качеству еще свежих овощей практически нет претензий, то к началу зимы страна перейдет на заранее заготовленные. И стабилизационные фонды здесь играют ключевую роль: сберечь качество и необходимое количество. Василий Гриб в этом, как и в 2021 году, заказ выполнил досрочно – порядка 1 000 капусты и 300 тонн яблок уже в хранилище. Но если раньше вопрос их реализации – головная боль фермера, то сейчас – ответственность двух сторон, прописанная в новом договоре.

Василий Гриб, директор крестьянско-фермерского хозяйства:

В договоре по месяцу. Этот месяц мы столько должны отдать – и так ежемесячно до мая мы должны эту продукцию сохранить и отдать.

Александр Литвин, председатель Совета директоров торговой сети:

Мы его подписали на осенне-зимний период, стабфонды. Президент поставил задачу, чтобы они были выполнены. Мы уже порядка 20 с чем-то тысяч подписали. И плодоовощная продукция отечественного производства уже поставляется к нам в торговые сети, и мы ее реализуем. К 1 декабря все стабилизационные фонды должны быть сформированы. Но не было бы то поручением Президента ко Дню работников сельского хозяйства, к слову, его отмечают на этой неделе, поставленная задача выполнена. Но, как оказалось, утвержденные месяц назад постановления не панацея от всех бед ценообразования. Все-таки это вопрос, который касается всего бизнеса. А он, как живой организм, требует постоянного внимания.