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Новости экономики за 18.11.2022

18 ноября 2022 16:40
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Новости Беларуси. Какие отрасли экономики, по данным профильного ведомства, стали драйверами экономического роста? Азиатский рынок является одним из приоритетных экспортных направлений для белорусской дерево-обрабатывающей отрасли. Какие шаги по активизации биржевой торговли Беларуси и Пакистана уже сделаны? Для чего Беллегпром и ассоциация легпрома Казахстана объединяют усилия?  

О заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 18.11.2022-1

МИНЭКОНОМИКИ: ПО ИТОГАМ 10 МЕСЯЦЕВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ СОХРАНЯЮТСЯ  

Вопреки санкционному давлению, по итогам 10 месяцев восстановительные тенденции в экономике сохраняются. По данным Министерства экономики, основным драйвером выступает промышленность. По сравнению с январем-сентябрем она прибавила 0,2 %. Второй месяц подряд положительная динамика наблюдается у предприятий Минпрома – плюс 0,8 % к сентябрьским результатам. Эти успехи обеспечила эффективная работа флагманов машиностроения – МТЗ, «Гомсельмаша», «БелавтоМАЗа» и других. Они продолжили наращивать объемы производства, и это отразилось на результатах внешней торговли. Пять месяцев подряд прирастает экспорт товаров и услуг. В лидерах Минпром, Беллегпром и Беллесбумпром.  

Новости экономики за 18.11.2022-4

БУТБ ОРГАНИЗУЕТ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПАКИСТАНА  

Азиатский рынок является одним из приоритетных экспортных направлений для белорусской деревообрабатывающей отрасли. Сотрудничество с Пакистаном в сфере биржевой торговли – это реальная возможность увеличить товарооборот между нашими странами. Определенные шаги по активизации биржевой торговли Беларуси и Пакистана уже сделаны. В 2022 году на БУТБ аккредитовалась первая компания-брокер из этой страны. Помимо пиломатериалов, достаточно перспективным товарным направлением является продукция химии и нефтехимии. Например, высоким спросом в Пакистане пользуется белорусское акриловое волокно, которое с недавнего времени регулярно поставляется на этот рынок через торговую платформу БУТБ.  

Новости экономики за 18.11.2022-7

20 НАИМЕНОВАНИЙ НОВЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДЯТ НА КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ «СПАРТАК»  

На кондитерской фабрике «Спартак» разработали более 20 наименований новых продуктов, которые в том числе являются импортозамещающими. Компания подписала новый контракт по экспорту с Грецией. Также есть расширение по поставкам продукции на рынки Казахстана и Азербайджана. В 2023 году на «Спартаке» планируют ввести комплексную технологическую линию по производству плиточного шоколада. Новинка будет с мелкими вкраплениями цукатов, сублимированных фруктов, дробленых орехов.  

Новый уровень сотрудничества – легпромы Беларуси и Казахстана расширяют производственную кооперацию.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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