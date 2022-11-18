Новости экономики за 18.11.2022

Новости Беларуси. Какие отрасли экономики, по данным профильного ведомства, стали драйверами экономического роста? Азиатский рынок является одним из приоритетных экспортных направлений для белорусской дерево-обрабатывающей отрасли. Какие шаги по активизации биржевой торговли Беларуси и Пакистана уже сделаны? Для чего Беллегпром и ассоциация легпрома Казахстана объединяют усилия? О заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНЭКОНОМИКИ: ПО ИТОГАМ 10 МЕСЯЦЕВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ СОХРАНЯЮТСЯ Вопреки санкционному давлению, по итогам 10 месяцев восстановительные тенденции в экономике сохраняются. По данным Министерства экономики, основным драйвером выступает промышленность. По сравнению с январем-сентябрем она прибавила 0,2 %. Второй месяц подряд положительная динамика наблюдается у предприятий Минпрома – плюс 0,8 % к сентябрьским результатам. Эти успехи обеспечила эффективная работа флагманов машиностроения – МТЗ, «Гомсельмаша», «БелавтоМАЗа» и других. Они продолжили наращивать объемы производства, и это отразилось на результатах внешней торговли. Пять месяцев подряд прирастает экспорт товаров и услуг. В лидерах Минпром, Беллегпром и Беллесбумпром.

БУТБ ОРГАНИЗУЕТ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПАКИСТАНА Азиатский рынок является одним из приоритетных экспортных направлений для белорусской деревообрабатывающей отрасли. Сотрудничество с Пакистаном в сфере биржевой торговли – это реальная возможность увеличить товарооборот между нашими странами. Определенные шаги по активизации биржевой торговли Беларуси и Пакистана уже сделаны. В 2022 году на БУТБ аккредитовалась первая компания-брокер из этой страны. Помимо пиломатериалов, достаточно перспективным товарным направлением является продукция химии и нефтехимии. Например, высоким спросом в Пакистане пользуется белорусское акриловое волокно, которое с недавнего времени регулярно поставляется на этот рынок через торговую платформу БУТБ.