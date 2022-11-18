Новости экономики за 18.11.2022
Новости Беларуси. Какие отрасли экономики, по данным профильного ведомства, стали драйверами экономического роста? Азиатский рынок является одним из приоритетных экспортных направлений для белорусской дерево-обрабатывающей отрасли. Какие шаги по активизации биржевой торговли Беларуси и Пакистана уже сделаны? Для чего Беллегпром и ассоциация легпрома Казахстана объединяют усилия?
О заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИНЭКОНОМИКИ: ПО ИТОГАМ 10 МЕСЯЦЕВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ СОХРАНЯЮТСЯ
Вопреки санкционному давлению, по итогам 10 месяцев восстановительные тенденции в экономике сохраняются. По данным Министерства экономики, основным драйвером выступает промышленность. По сравнению с январем-сентябрем она прибавила 0,2 %. Второй месяц подряд положительная динамика наблюдается у предприятий Минпрома – плюс 0,8 % к сентябрьским результатам. Эти успехи обеспечила эффективная работа флагманов машиностроения – МТЗ, «Гомсельмаша», «БелавтоМАЗа» и других. Они продолжили наращивать объемы производства, и это отразилось на результатах внешней торговли. Пять месяцев подряд прирастает экспорт товаров и услуг. В лидерах Минпром, Беллегпром и Беллесбумпром.
БУТБ ОРГАНИЗУЕТ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПАКИСТАНА
Азиатский рынок является одним из приоритетных экспортных направлений для белорусской деревообрабатывающей отрасли. Сотрудничество с Пакистаном в сфере биржевой торговли – это реальная возможность увеличить товарооборот между нашими странами. Определенные шаги по активизации биржевой торговли Беларуси и Пакистана уже сделаны. В 2022 году на БУТБ аккредитовалась первая компания-брокер из этой страны. Помимо пиломатериалов, достаточно перспективным товарным направлением является продукция химии и нефтехимии. Например, высоким спросом в Пакистане пользуется белорусское акриловое волокно, которое с недавнего времени регулярно поставляется на этот рынок через торговую платформу БУТБ.
20 НАИМЕНОВАНИЙ НОВЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДЯТ НА КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ «СПАРТАК»
На кондитерской фабрике «Спартак» разработали более 20 наименований новых продуктов, которые в том числе являются импортозамещающими. Компания подписала новый контракт по экспорту с Грецией. Также есть расширение по поставкам продукции на рынки Казахстана и Азербайджана. В 2023 году на «Спартаке» планируют ввести комплексную технологическую линию по производству плиточного шоколада. Новинка будет с мелкими вкраплениями цукатов, сублимированных фруктов, дробленых орехов.
Новый уровень сотрудничества – легпромы Беларуси и Казахстана расширяют производственную кооперацию.