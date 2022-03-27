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«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?

27 марта 2022 16:36
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Новости Беларуси. На юге Беларуси в Брестской области на этой недели начали массовый сев ранних яровых культур – уже засеяли более трети площадей. Аграрии рассчитывают получить не меньше 1 миллиона 400 тысяч тонн зерновых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-1

Для достижения намеченных планов в регионе изменили структуру озимых, в первую очередь за счет расширения высокоурожайных культур. С каждым днем зерно в мире превращается в актив не хуже золота или нефти. Цена на мировых рынках растет. От того, как сработают аграрии на старте, зависит не просто продовольственная безопасность страны, но и благосостояние каждого белоруса.

Полевой выход – репортаж Кристины Протосовицкой.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-4

Андрей Босак, заместитель директора сельхозпредприятия «Беловежский»:
От крайнего поля до крайнего поля у нас составляет 56 километров. Если взять новое присоединенное хозяйство, то получается 190 километров.

Андрей Босак отвечает за всю агрономическую службу хозяйства «Беловежский», где сегодня самые большие посевные площади в стране. За день «наколесить» может и 400 километров. Всегда в движении и держит руку на пульсе.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-7

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В деле – широкозахватная энергонасыщенная техника. Такой гусеничный трактор готов рвать 500 лошадиных сил и за световой день разобраться со 100 гектарами.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-10

Андрей Босак:
С учетом присоединения мы стали одними из самых крупных хозяйств Беларуси. Вот такой агрохолдинг. На данный момент сельхозугодья (площадь) составляют 38 тысяч гектаров.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-13

Около трети площадей приходится на озимые культуры, на весну яровой клин составляет две с половиной тысячи гектаров. При желании и напоре сев может занять до пяти дней. Но влияет фактор погоды. При всех масштабах в «Беловежском» борются за каждый сантиметр полей и отказались даже от проселочных дорог.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-16

Андрей Босак:
У нас тенденция к тому, чтобы все поля объединять. У нас самое большое поле 500 гектаров.

Агросимфония – это когда одновременно в поле все инструменты: пока один трактор собирает камни с полей, следом другой сдабривает землю удобрениями, культиватор взбивает подушку, а сеялка на низком старте.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-19

Андрей Кобятко, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:
Азарт. За зиму дома посидишь, отдохнешь. Уже хочется самому в поле. Ждешь. Главное, чтобы техника не подводила. А так сколько посеешь столько и заработаешь.

Если семена ранних яровых уже в бункерах техники, то кукуруза – в процессе накопления. Часть импортная: контракты зимние, а исполнение – сегодняшнее. А это значит логистические накладки и проверка на добросовестность поставщиков.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-22

Андрей Босак:
Как бы ни было сложно, поставки идут. Не так, как бы хотелось, но уже практически 60 % обеспечено. Все поставщики заверяют, что на следующей неделе у нас будет обеспечена полностью потребность семян.

Свекольного переполоха в чатах, куда руки аграриев в горячий сезон не доходят, не вышло. Семена сахарной свеклы отгрузят со дня на день.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-25

Андрей Босак:
Мы уже в конце уборки сахарной свеклы. В ноябре мы уже подаем свои заявки: что мы хотим видеть, какие семена. Сахарный завод обрабатывает. И в конце года мы уже знаем, что, где, кто будет поставлять.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-28

Треть площадей «Отечества» вошли в их состав в январе. Успешное хозяйство выступило в роли инвестора. Но еще в августе новый актив, а на тот момент он больше напоминал пассив, начали настраивать на рельсы прибыльности.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-31

Андрей Голдинов, директор филиала «Отечество» сельхозпредприятия «Беловежский»:
Больное поголовье крупного рогатого скота, обслуживание механического двора, энергонасыщенной техники и техническое обслуживание всего автопарка. И, конечно, нехватка финансовых средств для приобретения минеральных удобрений, для приобретения средств защиты, семенного материала.

За полгода, засучив рукава, отремонтировали всю технику, запаслись на 100 % семенами, средствами защиты и минеральными удобрениями. Оздоравливают дойное стадо. Отдачу увидят через три года, когда обновится кормовая база.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-34

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вслед за сеялками поднимается такой столб пыли, что технику практически не рассмотреть. Это говорит о том, что аграриям нужно поторопиться. Влаги становится с каждым днем все меньше. И пока мы радуемся хорошей погоде, аграрии борются за будущий урожай.

А пока свой урожай в кошельке почувствовали те, кто готов трудиться. Коллектив филиала – порядка пятисот человек.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-37

Александр Дунькович, генеральный директор сельхозпредприятия «Беловежский»:
В животноводстве примерно уровень заработной платы поднялся на 20 %. Судя по расценкам, которые мы видим, в растениеводстве тоже мы видим темп роста заработной платы в районе 15-20 %. Укрепили материальную базу в виде техники к весенним полевым работам и не собираемся останавливаться.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-40

В агрохолдинг важно вложить не просто финансы, но и знания – убеждено руководство. Сегодня в прежде убыточном хозяйстве диктуют свою производственную культуру и контроль. База позволяет.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-43

Александр Дунькович:
Имеется свой комбикормовый завод, свой крахмальный завод, который на сегодня позволяет заниматься тем же картофелем более расширенно. Направления овощеводства у нас не было до этого в нашем хозяйстве. Прекрасный сад. В принципе, хозяйство было для нас интересное. Мы видим, что здесь можно получать определенный экономический эффект.

«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?-46

А для начала уже до конца года в «Беловежском» планируют выйти на производство рекордных 200 тонн молока в сутки.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Кристина Протосовицкая # Андрей Босак # Андрей Кобятко # Андрей Голдинов # Александр Дунькович # Фотофакт

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