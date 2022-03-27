«Уровень заработной платы поднялся на 20%». Как работает успешное хозяйство в Брестской области?

Новости Беларуси. На юге Беларуси в Брестской области на этой недели начали массовый сев ранних яровых культур – уже засеяли более трети площадей. Аграрии рассчитывают получить не меньше 1 миллиона 400 тысяч тонн зерновых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для достижения намеченных планов в регионе изменили структуру озимых, в первую очередь за счет расширения высокоурожайных культур. С каждым днем зерно в мире превращается в актив не хуже золота или нефти. Цена на мировых рынках растет. От того, как сработают аграрии на старте, зависит не просто продовольственная безопасность страны, но и благосостояние каждого белоруса. Полевой выход – репортаж Кристины Протосовицкой.

Андрей Босак, заместитель директора сельхозпредприятия «Беловежский»:

От крайнего поля до крайнего поля у нас составляет 56 километров. Если взять новое присоединенное хозяйство, то получается 190 километров. Андрей Босак отвечает за всю агрономическую службу хозяйства «Беловежский», где сегодня самые большие посевные площади в стране. За день «наколесить» может и 400 километров. Всегда в движении и держит руку на пульсе.

Ремонт техники идет без обеда. Как сельхозпредприятие из Витебской области работает на посевной? Читать здесь. В деле – широкозахватная энергонасыщенная техника. Такой гусеничный трактор готов рвать 500 лошадиных сил и за световой день разобраться со 100 гектарами.

Андрей Босак:

С учетом присоединения мы стали одними из самых крупных хозяйств Беларуси. Вот такой агрохолдинг. На данный момент сельхозугодья (площадь) составляют 38 тысяч гектаров.

Около трети площадей приходится на озимые культуры, на весну яровой клин составляет две с половиной тысячи гектаров. При желании и напоре сев может занять до пяти дней. Но влияет фактор погоды. При всех масштабах в «Беловежском» борются за каждый сантиметр полей и отказались даже от проселочных дорог.

Андрей Босак:

У нас тенденция к тому, чтобы все поля объединять. У нас самое большое поле – 500 гектаров. Агросимфония – это когда одновременно в поле все инструменты: пока один трактор собирает камни с полей, следом другой сдабривает землю удобрениями, культиватор взбивает подушку, а сеялка на низком старте.

Андрей Кобятко, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:

Азарт. За зиму дома посидишь, отдохнешь. Уже хочется самому в поле. Ждешь. Главное, чтобы техника не подводила. А так сколько посеешь – столько и заработаешь. Если семена ранних яровых уже в бункерах техники, то кукуруза – в процессе накопления. Часть импортная: контракты зимние, а исполнение – сегодняшнее. А это значит логистические накладки и проверка на добросовестность поставщиков.

Андрей Босак:

Как бы ни было сложно, поставки идут. Не так, как бы хотелось, но уже практически 60 % обеспечено. Все поставщики заверяют, что на следующей неделе у нас будет обеспечена полностью потребность семян. Свекольного переполоха в чатах, куда руки аграриев в горячий сезон не доходят, не вышло. Семена сахарной свеклы отгрузят со дня на день.

Андрей Босак:

Мы уже в конце уборки сахарной свеклы. В ноябре мы уже подаем свои заявки: что мы хотим видеть, какие семена. Сахарный завод обрабатывает. И в конце года мы уже знаем, что, где, кто будет поставлять.

Треть площадей «Отечества» вошли в их состав в январе. Успешное хозяйство выступило в роли инвестора. Но еще в августе новый актив, а на тот момент он больше напоминал пассив, начали настраивать на рельсы прибыльности.

Андрей Голдинов, директор филиала «Отечество» сельхозпредприятия «Беловежский»:

Больное поголовье крупного рогатого скота, обслуживание механического двора, энергонасыщенной техники и техническое обслуживание всего автопарка. И, конечно, нехватка финансовых средств для приобретения минеральных удобрений, для приобретения средств защиты, семенного материала. За полгода, засучив рукава, отремонтировали всю технику, запаслись на 100 % семенами, средствами защиты и минеральными удобрениями. Оздоравливают дойное стадо. Отдачу увидят через три года, когда обновится кормовая база.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вслед за сеялками поднимается такой столб пыли, что технику практически не рассмотреть. Это говорит о том, что аграриям нужно поторопиться. Влаги становится с каждым днем все меньше. И пока мы радуемся хорошей погоде, аграрии борются за будущий урожай. А пока свой урожай в кошельке почувствовали те, кто готов трудиться. Коллектив филиала – порядка пятисот человек.

Александр Дунькович, генеральный директор сельхозпредприятия «Беловежский»:

В животноводстве примерно уровень заработной платы поднялся на 20 %. Судя по расценкам, которые мы видим, в растениеводстве тоже мы видим темп роста заработной платы в районе 15-20 %. Укрепили материальную базу в виде техники к весенним полевым работам и не собираемся останавливаться.

В агрохолдинг важно вложить не просто финансы, но и знания – убеждено руководство. Сегодня в прежде убыточном хозяйстве диктуют свою производственную культуру и контроль. База позволяет.