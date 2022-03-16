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Зарекомендовал себя хорошо! Вот какой экспериментальный трактор к севу приобрело хозяйство в Минской области

16 марта 2022 15:00
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Новости Беларуси. Свыше 3 000 единиц техники готово к посевной в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Северные районы традиционно приступят позже. Аграрии будут ждать соответствующей погоды.  

Зарекомендовал себя хорошо! Вот какой экспериментальный трактор к севу приобрело хозяйство в Минской области-1

В сельхозпредприятии «Дягили» Мядельского района готовность к посевной составляет свыше 95 %. Здесь около 40 единиц транспортных средств. Машины полностью отремонтированы.  

Зарекомендовал себя хорошо! Вот какой экспериментальный трактор к севу приобрело хозяйство в Минской области-4

Сейчас на полях выполняется предпосевная обработка почвы, вносятся минеральные удобрения. Весенний клин составит порядка 500 гектаров. Специально к севу-2022 хозяйство приобрело новый экспериментальный трактор.  

Зарекомендовал себя хорошо! Вот какой экспериментальный трактор к севу приобрело хозяйство в Минской области-7

Александр Ворошкевич, директор сельскохозяйственного филиала «Дягили» Минского моторного завода:  
Мы имеем порядка 20 тракторов, из них один энергонасыщенный 35-22. Трактор экспериментальный, с нашим двигателем. Поскольку мы производители, наше головное предприятие производит двигатели для линейки тракторов МТЗ. И на данном моменте мы испытываем этот трактор. Довольно-таки себя зарекомендовал хорошо. И по расходу топлива он даже экономичнее.  

Зарекомендовал себя хорошо! Вот какой экспериментальный трактор к севу приобрело хозяйство в Минской области-10

Всего аграрии засеют 540 тысяч гектаров зерновыми, в том числе почти 290 тысяч пойдет под кукурузу.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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