Зарекомендовал себя хорошо! Вот какой экспериментальный трактор к севу приобрело хозяйство в Минской области

Новости Беларуси. Свыше 3 000 единиц техники готово к посевной в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Северные районы традиционно приступят позже. Аграрии будут ждать соответствующей погоды.

В сельхозпредприятии «Дягили» Мядельского района готовность к посевной составляет свыше 95 %. Здесь около 40 единиц транспортных средств. Машины полностью отремонтированы.

Сейчас на полях выполняется предпосевная обработка почвы, вносятся минеральные удобрения. Весенний клин составит порядка 500 гектаров. Специально к севу-2022 хозяйство приобрело новый экспериментальный трактор.

Александр Ворошкевич, директор сельскохозяйственного филиала «Дягили» Минского моторного завода:

Мы имеем порядка 20 тракторов, из них один энергонасыщенный 35-22. Трактор экспериментальный, с нашим двигателем. Поскольку мы производители, наше головное предприятие производит двигатели для линейки тракторов МТЗ. И на данном моменте мы испытываем этот трактор. Довольно-таки себя зарекомендовал хорошо. И по расходу топлива он даже экономичнее.