Как предложение рассчитываться в рублях за энергоносители скажется на Беларуси? Рассказывает Василий Гурский

Новости Беларуси. На фоне последних событий лихорадит и валютные рынки. А новость о том, что Россия вводит расчет в рублях за поставки энергоносителей, и вовсе обезоружила западных политиков, которые до этого чуть ли не в один голос заявляли, что Москве просто нечем крыть в санкционной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как такое решение скажется на белорусском рубле, что будет с нефтедолларом и отвоюет ли позиции юань? Эти и другие вопросы мы обсудили с директором Института экономики НАН Беларуси Василием Гурским.

Ольга Коршун, СТВ:

Василий Леонидович, давайте начнем с главной финансовой новости, которая потрясла мировую общественность. Владимир Путин предложил ввести расчет в российских рублях за газ. Насколько идея, выдвинутая российским президентом, жизнеспособна и как она изменит нашу привычную финансовую картину? О предложении рассчитываться за газ в российских рублях: с точки зрения экономической логики эта идея безупречна

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:

Действительно, идея, которую высказал Владимир Владимирович Путин, с точки зрения экономической логики безупречна. Он говорил о том, что если мы за доллары и евро не можем купить те товары, которые нам необходимы, то они нам совершенно не нужны. Это совершенно понятно, потому что, как это ни странно, но человек не имеет потребности в деньгах, ему важно то, что он может за них купить. Необходимо отметить, что идея дедолларизации уже давно не просто витает в воздухе, а уже давно принимаются определенные меры и последовательные шаги, последним из которых является, например, договоренность правительства Республики Беларусь и Российской Федерации о переходе на российские рубли в наших взаимных расчетах за энергоносители. Я знаю, что такие же, аналогичные переговоры ведутся на площадках ЕАЭС, ведутся в отношениях с Китайской Народной Республикой. Ольга Коршун:

Западные политики пока не верят в эту идею, отрицают. Говорят, что будут платить, как и договаривались, как оговорено в контрактах, в евро. Но тем не менее они одновременно заявляют, что альтернативы российскому газу нет. То есть им придется платить в рублях. Альтернативы российскому газу нет

Василий Гурский:

Конечно же, придется. Вы совершенно правильно отметили, и это осознают и на Западе, альтернативы российскому газу, который составляет порядка 40 % от общего объема потребления Европой, нет. И здесь дело даже не в цене этого газа. Здесь дело в том, что у Европы нет тех производственных мощностей, которыми они могли бы заместить российский трубопроводный газ, – тем же газом, допустим, СПГ, который могут поставить Соединенные Штаты. Нет таких мощностей. И в обозримой перспективе это просто нереально. Ольга Коршун:

Можно ли думать, что после такого предложения Путина нефтедоллары канут в Лету, российский рубль укрепится? Белорусский рубль должен существенно укрепиться Василий Гурский:

К сожалению, в последнее время нет возможности опираться на устоявшиеся экономические законы, что там говорить, даже на обычный здравый смысл. Конечно же, мы можем говорить о том, что все экономические предпосылки, такие как сокращение спроса на доллары и евро в связи с санкциями, так как меньше в них потребность, сокращение спроса на доллары и евро в связи с переходом в расчетах на российские рубли. То есть спрос снижается. В то же время приток долларов в Россию, по крайней мере, существенно увеличился, потому что нефть и газ подорожали, и за тот же самый объем нефтедолларов приходит гораздо больше. Возникает существенный перекос между избытком предложения и снижением спроса. То есть экономическая логика подсказывает, что да, действительно курс должен снижаться, а при условии перехода в отношениях России и Беларуси, опять-таки, на российские рубли в оплате за энергоносители, и белорусский рубль существенно должен укрепиться.

Ольга Коршун:

Как эта ситуация отразится на нас, на белорусах? Стоит ли нам ждать тишины на нашем валютном рынке (тишины в хорошем смысле слова – стабильности)? Некоторые западные СМИ работают на то, чтобы посеять в людях панику. Это может повлиять на курс валют Василий Гурский:

Здесь речь идет о том, что цена формируется не под воздействием спроса и предложения и экономических факторов, а под воздействием информационных вбросов, манипуляции с помощью информации, воздействия на чувства людей. К сожалению, некоторые интернет-ресурсы, некоторые западные СМИ работают на то, чтобы посеять в людях панику, какое-то беспокойство, принудить их искусственно к тому, чтобы бежать быстрее, покупать, спасаться, и эти действия могут на какое-то время существенно либо повысить, либо понизить курс валют или спрос на какие-то товары. Поэтому я и говорил, что прогнозирование движения курса валют – это неблагодарная работа. Можно сказать только одно: если будет спокойное, взвешенное отношение людей к своей жизни, к своим ресурсам, потребностям, то наша экономика не только выдержит те испытания, которые сейчас у нас есть, но даже реализует те возможности, которые мы получаем в связи с этими событиями. Ольга Коршун:

Наш глава государства отмечал, что вскоре, возможно, мы будем в очередь выстраиваться за юанями. Так что будет с китайской валютой? О перспективах спроса у белорусов на юани