Ремонт техники идёт без обеда. Как сельхозпредприятие из Витебской области работает на посевной?

Новости Беларуси. В хозяйстве «Звездный-Агро» Витебской области только ждут свой спасательный круг. Агрегаты к посевной здесь собирают из запасных частей: что-то было свое, что-то попросили у соседних организаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не то что бы зиму проспали. Просто были финансовые трудности. Сейчас каждую секунду не упускают: ремонт техники идет без обеда. На днях ждут приезд специалистов из сервиса – реанимируют энергонасыщенные тракторы. В посевной кампании на них вся надежда. «Уровень заработной платы поднялся на 20 %». Как работает успешное хозяйство в Брестской области? Подробнее.