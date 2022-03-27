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Ремонт техники идёт без обеда. Как сельхозпредприятие из Витебской области работает на посевной?

27 марта 2022 16:36
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Новости Беларуси. В хозяйстве «Звездный-Агро» Витебской области только ждут свой спасательный круг. Агрегаты к посевной здесь собирают из запасных частей: что-то было свое, что-то попросили у соседних организаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Ремонт техники идёт без обеда. Как сельхозпредприятие из Витебской области работает на посевной?-1

Не то что бы зиму проспали. Просто были финансовые трудности. Сейчас каждую секунду не упускают: ремонт техники идет без обеда. На днях ждут приезд специалистов из сервиса – реанимируют энергонасыщенные тракторы. В посевной кампании на них вся надежда.

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Ремонт техники идёт без обеда. Как сельхозпредприятие из Витебской области работает на посевной?-4

Александр Сидорович, директор сельхозпредприятия «Звездный-Агро»:
Мы делаем сейчас и сами посевные, и сами трактора. Наши четыре единицы на сегодняшний момент находятся в Оршанском районе. Ждем результата, что они должны к нам приехать своим ходом.

Ремонт техники идёт без обеда. Как сельхозпредприятие из Витебской области работает на посевной?-7

Что посеешь, то пожнешь. Народную мудрость не переспорить. Время сейчас играет против аграриев. Сухая погода четко дает понять: расслабился – значит проиграл.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Сидорович # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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