150 тысяч гектаров под зерновые, остальное – под кукурузу. Как проходит посевная в Минской области?

Новости Беларуси. При благоприятной погоде аграрии центрального региона планируют провести сев зерновых за 10 дней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В отдельных хозяйствах Минщины необходимо посеять всего 200-300 гектаров. А это три-четыре дня работы. Общая посевная площадь более 220 тысяч гектаров. Из них 150 тысяч отведено под зерновые, остальное – под кукурузу. Минеральных удобрений заготовили по области на 20 % больше к уровню 2021 года. Специалисты отмечают, что перезимовали посевы хорошо.

Татьяна Качанович, главный агроном сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:

Сейчас мы закрываем влагу, задействовано шесть единиц на закрытие влаги, вносим органические удобрения, минеральные удобрения, калий, фосфор под яровой сев. Также мы уже начали сеять однолетние травы. Уже посеяли 60 гектаров. Думаю, в сроки мы справимся.