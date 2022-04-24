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«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?

24 апреля 2022 19:47
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Новости Беларуси. Тот случай, когда санкционные удары сыграли на руку. Промышленный сектор республики, несмотря на все подножки Запада, продолжает развиваться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удается даже наращивать производство и модернизироваться.

Например, Минский завод шестерен. После введенных ограничений со стороны стран-оппонентов в портфеле все же появились новые заказы от друзей. В частности, российских компаний. И вместо упадка завод с оптимизмом строит планы перспективного развития. МЗШ – единственный в своем роде в Беларуси, один из крупнейших в СНГ. Кстати, 25 апреля завод отметит 70 лет.

«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций? Подробности здесь.

«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?-1

Александра Качан, корреспондент:
Не сбавлять шестеренчатых оборотов ни при каких условиях. Похоже, здесь привыкли быть на передовой. Вот и сейчас в планах обновление оборудования. Укомплектовать производство планируют новыми высокотехнологичными станками. 10 таких машин будут способны заменить 57 единиц действующего оборудования.

«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?-4

План техразвития рассчитан до 2030 года. Перевооружения ожидают более десятка групп оборудования.

Директор МЗШ: «Хотелось бы так, чтобы завод немножко походил на стартап». Читать здесь.

«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?-7

Александр Бренько, главный технолог Минского завода шестерен:
Надо осваивать зубчатые колеса более высокой степени точности. Предполагается создать современное производство штамповок. Объем инвестиций составит к 2030 году 300 миллионов долларов США. Дальше по металлообрабатывающему производству предполагается инвестировать как вложение 53 миллиона долларов США. Это позволит существенно обновить парк металлообрабатывающего оборудования и выйти на новые рубежи качества.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александра Качан # Фотофакт

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