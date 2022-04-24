«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?

Новости Беларуси. Тот случай, когда санкционные удары сыграли на руку. Промышленный сектор республики, несмотря на все подножки Запада, продолжает развиваться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удается даже наращивать производство и модернизироваться.
Например, Минский завод шестерен. После введенных ограничений со стороны стран-оппонентов в портфеле все же появились новые заказы от друзей. В частности, российских компаний. И вместо упадка завод с оптимизмом строит планы перспективного развития. МЗШ – единственный в своем роде в Беларуси, один из крупнейших в СНГ. Кстати, 25 апреля завод отметит 70 лет.
«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций? Подробности здесь.
Александра Качан, корреспондент:
Не сбавлять шестеренчатых оборотов ни при каких условиях. Похоже, здесь привыкли быть на передовой. Вот и сейчас в планах обновление оборудования. Укомплектовать производство планируют новыми высокотехнологичными станками. 10 таких машин будут способны заменить 57 единиц действующего оборудования.
План техразвития рассчитан до 2030 года. Перевооружения ожидают более десятка групп оборудования.
Директор МЗШ: «Хотелось бы так, чтобы завод немножко походил на стартап». Читать здесь.
Александр Бренько, главный технолог Минского завода шестерен:
Надо осваивать зубчатые колеса более высокой степени точности. Предполагается создать современное производство штамповок. Объем инвестиций составит к 2030 году 300 миллионов долларов США. Дальше по металлообрабатывающему производству предполагается инвестировать как вложение 53 миллиона долларов США. Это позволит существенно обновить парк металлообрабатывающего оборудования и выйти на новые рубежи качества.