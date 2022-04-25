Прямой эфир

Посевная-2022. В каких областях уже справились с ранними яровыми, а где ещё работать и работать?

25 апреля 2022 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В условиях санкций и угрозы мирового голода задача номер один – обеспечить продовольственную безопасность. И аграрии нашей страны успешно с ней справляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посевная-2022. В каких областях уже справились с ранними яровыми, а где ещё работать и работать?-1

Посевная кампания все ближе к завершающему этапу. По последним данным министерства сельского хозяйства и продовольствия, ранние яровые посеяны на более 80 % площадей.

Посевная-2022. В каких областях уже справились с ранними яровыми, а где ещё работать и работать?-4

Работы уже завершены в трех областях: Брестской, Гродненской и Гомельской. Через несколько дней финишируют аграрии Минской области. Высокими темпами продвигаются в Витебской, приближаясь к 70 %. Излишняя влага в полях пока затрудняет процесс сева на востоке страны – в Могилевской области, на ее счету пока чуть более 30 % площадей.

Работать аграриям приходится быстро, но не в ущерб качеству. Тем более в нынешних условиях, когда продовольствие в мире становится все более ценным ресурсом. Расширить географию и объемы экспорта – еще один вектор, на который сегодня нацелены работники отрасли.

# Посевная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций?
24 апреля 2022 20:08

«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций?

«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?
24 апреля 2022 19:47

«Объём инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерён?

«Спрос всё-таки возрастает». Как «Бобруйскагромаш» работает в условиях санкций и отказывается ли ЕС от поставок?
24 апреля 2022 16:30

«Спрос всё-таки возрастает». Как «Бобруйскагромаш» работает в условиях санкций и отказывается ли ЕС от поставок?