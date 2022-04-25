Посевная-2022. В каких областях уже справились с ранними яровыми, а где ещё работать и работать?

Новости Беларуси. В условиях санкций и угрозы мирового голода задача номер один – обеспечить продовольственную безопасность. И аграрии нашей страны успешно с ней справляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посевная кампания все ближе к завершающему этапу. По последним данным министерства сельского хозяйства и продовольствия, ранние яровые посеяны на более 80 % площадей.

Работы уже завершены в трех областях: Брестской, Гродненской и Гомельской. Через несколько дней финишируют аграрии Минской области. Высокими темпами продвигаются в Витебской, приближаясь к 70 %. Излишняя влага в полях пока затрудняет процесс сева на востоке страны – в Могилевской области, на ее счету пока чуть более 30 % площадей.

Работать аграриям приходится быстро, но не в ущерб качеству. Тем более в нынешних условиях, когда продовольствие в мире становится все более ценным ресурсом. Расширить географию и объемы экспорта – еще один вектор, на который сегодня нацелены работники отрасли.