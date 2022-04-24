«Наше предприятие выгодно отличается среди профильных». Как МЗШ получает выгоду от санкций?

Новости Беларуси. Тот случай, когда санкционные удары сыграли на руку. Промышленный сектор республики, несмотря на все подножки Запада, продолжает развиваться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удается даже наращивать производство и модернизироваться. Например, Минский завод шестерен. После введенных ограничений со стороны стран-оппонентов в портфеле все же появились новые заказы от друзей. В частности, российских компаний. И вместо упадка завод с оптимизмом строит планы перспективного развития. МЗШ – единственный в своем роде в Беларуси, один из крупнейших в СНГ. Кстати, 25 апреля завод отметит 70 лет.

Вот наша деталь готовая.

Шестерня – обычная металлическая запчасть. Но это только для обывателя. Специалисты знают истинную цену этой детали. Без нее в движение не придет ни один элемент машиностроения. Сельскохозяйственная и дорожно-строительная техника: их основа – валы и наши шестерни. «Объем инвестиций составит к 2030 году 300 млн долларов». Как будет развиваться Минский завод шестерен? Читать здесь.

Алексей Аксенов, заместитель начальника управления маркетинга и сбыта, начальник отдела продаж по СНГ и дальнему зарубежью Минского завода шестерен:

Продукция нашего предприятия поставляется в более чем 22 страны мира, в том числе и в Россию – это крупнейший рынок поставляемой нами продукции. Также Европа, СНГ, страны дальней дуги, такие как Пакистан, Вьетнам, Камбоджа. Также Африка – Египет. В прошлом году заключили новый контракт и в этом году уже осуществили поставку продукции в Гвинею.

Буквально 20 секунд – и шестерня готова. Четкий учет каждой детали – с начала 2022 года на станках завода произвели уже более полумиллиона, к концу цифра достигнет двух. Объемы производства не скрывают. Достаточно открыть официальный сайт предприятия – цифра прирастает со стабильной постоянностью. Директор МЗШ: «Хотелось бы, чтобы завод немножко походил на стартап». Подробнее.

70 лет на промышленных просторах страны – срок немалый. За это время Минскому заводу шестерен удалось затмить аналогичные заводы, стать ведущей площадкой для Беларуси и крупнейшим профильным производством на просторах СНГ.

Андрей Левшуков, заместитель главного инженера Минского завода шестерен:

Наше предприятие выгодно отличается среди профильных предприятий, занимающихся выпуском шестерен, вал-шестерен, зубчатых колес, тем, что мы имеем полный цикл изготовления этого изделия, начиная от металлопроката, имеем компетенции термической обработки, естественно, это полный цикл механической обработки. На данный момент освоено более 1 500 номенклатурных позиций шестерен, вал-шестерен, зубчатых колес.

Работа по индивидуальным заказам с десятками зарубежных компаний и отечественными производителями. Минские специалисты смело заявляют: изготовим любую шестерню. И это весомый ответ конкурентам.

Алексей Аксенов:

Это позволяет наращивать новые заказы и поставлять напрямую на конвейеры крупнейших предприятий, делать эксклюзивные заказы. Позволяет по Беларуси делать импортозамещение. Когда наши партнеры приобретали где-то за рубежом продукцию, а мы можем изготовить эти детали и стать большими, крупными поставщиками на уже их производства. В том числе это помогает нам держаться более конкурентоспособными, так как мы осваиваем новую продукцию, увеличиваем объемы поставок и таким образом завоевываем новые ниши и новые рынки.

Минский завод шестерен – промышленный пример, когда вопреки попыткам оппонентов задавить, удалось трансформироваться и открыть новые горизонты.

Лилия Лазаревич, заместитель директора по экономике и финансам Минского завода шестерен:

Новые партнеры у нас приходят из Российской Федерации. И это не может не радовать, потому что были у нас разные взаимоотношения. Конечно, Россия – страна большая. Она работала и с европейскими странами, и другими странами. Беларусь, может быть, была им не так интересна, рынок нашей продукции. Сегодня времена меняются, к нам приезжают партнеры, организации, которые хотят стать партнерами, дают дополнительные объемы. Поэтому с Российской Федерацией мы начинаем более плотно работать в этом плане. Мы всегда с ними хорошо работали, а сейчас еще лучше.

Инвестиции, новые технологические решения в первую очередь направлены на импортозамещение, что сегодня особо актуально. И отечественный рынок, конечно, остается в приоритете. БелАЗ, «Амкодор», холдинг «Бобруйскагромаш», Минский моторный завод и главный партнер – МТЗ. К слову, каждый трактор BELARUS сегодня укомплектован шестернями с МЗШ.