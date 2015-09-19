Трех Президентов не смогло рассорить порошковое молоко: итоги Форума регионов в Сочи

У нас неплохая погода для белорусской осени, а в Сочи – еще лучше! В Сочи много людей в шортах и сланцах – там бархатный сезон. Но вдруг побережье заполонили деловые люди в пиджаках и галстуках и белорусские товары, которые нарасхват! Второй Форум регионов Беларуси и России переместился на площадку олимпийских рекордов. Место, как говорится, намоленое, но теперь уже не биатлонисты и кудесники фристайла вызывали фурор, а белорусская техника и продукты питания. Одновременно дискутировали и подписывали договора государственные мужи и бизнесмены. Статус собрания повысили своим присутствием президенты Лукашенко и Путин. И как это было, рассказывает Наталья Бреус.

Накануне форума белорусско-российских регионов из Минска в Сочи спецрейсом вылетела наша делегация. Представительство солидное – участников около 150 человек – это сенаторы, руководители крупных предприятий и губернаторы.

Предыдущей темой такой встречи в Минске были сельское хозяйство и продовольственная безопасность. В этот раз на черноморском побережье разговор о согласованной промышленной политике Беларуси и России. Синхронно прибыли на форум и самолеты делегаций. Заметили мы тут и казахстанский борт. У них тоже прошел форум регионов. А вместе страны уже 9 месяцев живут в общем Евразийском экономическом союзе.

Практически сразу из аэропорта делегация отправляется в Олимпийский парк на концерт «Сяброў», который собрал тысячи отдыхающих. Уже на следующий день, открывая промышленную выставку государств, спикер российского парламента Валентина Матвиенко восхищалась белорусскими песнями. Эти мотивы тронули душу опытного политика.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Такая ностальгия, такая какая-то общая волна наших братских народов.

Спикеры парламентов осмотрели товары промышленных грандов стран очень внимательно. Здесь все новинки промсектора – от машин до космических разработок, ведь лейтмотив форума – переход от экспортно-сырьевой к инновационно-индустриальной модели. Тем более это актуально на фоне непростой ситуации в мировой экономике и санкционной политики Запада.

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации

Ниши, которые сейчас открылись в Российской Федерации, в первую очередь, мы должны занять нашими совместными кооперационными проектами.

Матвиенко предложила скупить все, что привезли. Например, жодинский БелАЗ с выставки уедет на добычу алмазов в Якутию. Впрочем, сочинцы и избалованные отдыхающие этого призыва не слышали, но размели продукты на ярмарке, которая проходила в эти дни на черноморском побережье. Сама спикер прикупила валенки на холода.

Ольга Подопрыгалова, продавец:

Она их примерила, они ей очень хорошо сели. Бело ощущение, что они сделаны на ее ногу.

По итогам переговоров подписано 20 межрегиональных соглашений. Заключено более 60 коммерческих контрактов.

Наталья Бреус, корреспондент:

За идею сотрудничества напрямую с российскими регионами Александр Лукашенко выступал еще в начале 90-х. Тогда экономические связи были налажены только с несколькими субъектами федерации, сегодня таких – 80, то есть почти все.

Присутствие президентов на форуме только подчеркивает, насколько важно для общего товарооборота межрегиональное сотрудничество. Лукашенко и Путин приехали вместе и, вторя другу друг, констатировали, что работать приходится в непростых условиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже не первый день, встречаясь, обсуждаем те проблемы, которые возникают, и те положительные моменты, которые существуют в наших взаимоотношениях. Мы действительно понимаем, что происходит вокруг нас. Хватает, как сегодня было сказано на открытии, и у нас проблем, поэтому мы и собираемся на такие региональные мероприятия.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

У нас со многими нашими партнерами сложился очень хороший механизм взаимодействия. Это контакты между регионами, мы стараемся их поддержать. И вот Александр Григорьевич предложил, чтобы мы подключились к такому же формату и между соответствующими региональными структурами Беларуси и Российской Федерации. Считаю, что это очень верно.

Не могу не вспомнить о том, что скоро в Беларуси (11 октября) должны состояться президентские выборы. Это всегда очень ответственный и непростой этап в жизни любой страны. Уверен, что эти выборы пройдут на самом высоком уровне.

Выступая на Форуме регионов, Александр Лукашенко замечает, что если бы не Союзное государство, то был ли бы тогда Евразийский экономический союз? Беларусь и Россия стали ядром интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо прекратить разговоры по поводу некоего разворота Беларуси, поворота и так далее. Я Владимир Владимировичу об этом говорил, что это не нужно мне ни в личном плане, тем более это не нужно нашим государствам. Я не первый год президентом работаю и не 10 лет, не 15, а уже 20 лет. И за это время можно было убедиться в наших поворотах и разворотах. Единственное, чего мы не хотим (и я, и Владимир Владимирович), чтобы мы сами создавали для себя проблемы и портили с кем-то там из соседей отношения. Нам это не надо абсолютно. Они всегда нам подкинут эти проблемы, как это бывало с белорусско-западными отношениями, а сейчас России с западным миром и США. Поэтому мы не собираемся ни с кем конфликтовать. Мы выстраиваем ровные добрые отношения, как это делает сегодня и Российская Федерация.

Президент Беларуси озвучивает те шаги, которые позволят решить проблему импортозамещения, помогут стимулировать экспортные производства. Это расширение технологического сотрудничества и выпуск новых продуктов, защита общего рынка. Но, в первую очередь, снятие ограничений в торговле. Эту позицию отстаивает в интеграционном проекте Президент Беларуси, ведь не все пока еще гладко на пространстве Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко отреагировал и на претензии Назарбаева по качеству белорусского молока.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы живем в рыночных условиях. Покупают в Казахстане молоко такое – туда и везут его, не покупают – не повезли бы. Это, во-первых. Во-вторых, нет такого термина «натуральное молоко». Все прекрасно понимают, что и Россия, и Беларусь взаимно «сушат» это молоко, удаляют воду. Когда пик молока падает, когда его не хватает, Россия заказывает в Беларуси, мы часто покупаем в России это молоко. Эта тема не имеет никакого отношения к тому, что у нас происходит в Евразийском экономическом союзе. У нас есть гораздо серьезнее проблемы. И я не хочу скрывать на вашем широком форуме (может, вашему президенту России не понравится), но я скажу, что последняя договоренность Казахстана с ВТО и те таможенные пошлины, о которых они договорились, создали реальную проблему функционирования Единого экономического союза. И мы вынуждены приспособиться к тому, что там наворотил с ВТО Казахстан.

Уже после официальной части президенты Беларуси и России зашли на выставку. Здесь можно было оценить весь промышленный потенциал двух государств.

Форум регионов Беларуси и России в Сочи глазами посетителей ярмарки