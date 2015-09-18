В Китайско-белорусском индустриальном парке положено начало строительству завода по выпуску пивоваренного солода

Новости Беларуси. Закладка фундамента нового производства. В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» дали старт строительству завода по выпуску пивоваренного солода. На церемонии присутствовала делегация из Поднебесной во главе с губернатором провинции Ганьсу.

Этот проект с объемом китайских инвестиций более 100 млн долларов планируют осуществить за год. Китайская компания-застройщик станет 8-м резидентом индустриального парка.

Ковшом этого экскаватора проложено 15 километров коммуникаций на территории индустриального парка «Великий камень». Анатолий Викентьевич за штурвалом 45 лет и признается, что с приходом китайских инвесторов работы прибавилось.

Анатолий Бука, машинист экскаватора строительной компании:

Мы здесь прокладываем трубы, проводим коммуникации. Работа появилась, сейчас все заинтересованы.

И работы, похоже, станет еще больше. Сегодня заложен кирпич в фундамент первого производства. В китайско-индустриальном парке «Великий камень» дан старт строительству завода по выпуску пивоваренного солода.

Церемония открытия состоялась в 11:18 по белорусскому времени, что согласно китайской нумерологии значит «быть богаче». Новый проект — это большой вклад в экономики как Синеокой, так и Поднебесной.

Лю Вэйпин, губернатор провинции Ганьсу (Китай):

Мы считаем, что в Беларуси есть богатые ресурсы для производства солода. Пользуясь передовыми технологиями и оборудованием нашей компании, готовые продукты можно экспортировать в Китай.

Ольга Власовец, СТВ:

Разместится завод в самом центре индустриального парка и будет состоять из двух площадок. Мощность каждой из них по 150 тысяч тонн продукции в год.

Все готовое сырье для пивоварения пойдет на экспорт. В этот проект вложено более 100 миллионов долларов китайских инвестиций. А уже через год планирую начать выпуск переработанного ячменя.

Игорь Лащенок, заместитель главы государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Все сырье будет поставляться с внешних рынков на данные предприятия. Предусмотрена возможность приобретения данного сырья и в Республике Беларусь, но только при условии первоочередного удовлетворения потребностей биосолода отечественных производителей солода в пивоваренном ячмене, и по ценам, которые устроят, безусловно, наших производителей.

А ведь всего 4 месяца назад первые резиденты Китайско-белорусского парка получали свидетельства о регистрации — шесть компаний из Поднебесной и одна из Синеокой. Это производства будущего в области электроники, фармацевтики, тонкой химии, машиностроения и биотехнологий. Сегодня к ним присоединился еще один резидент.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Я уверен, что не пройдет и пяти лет, а здесь будут самые высокие технологии, самые привлекательные рабочие места, самые высокооплачиваемые, которые позволят, безусловно, укрепить, прежде всего, экономику нашей страны.

Сегодня «Великий камень» самый масштабный проект по привлечению в Беларусь китайских инвестиций. И как отмечают эксперты, он станет самым крупным индустриальным парком в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.