Форум регионов Беларуси и России в Сочи глазами посетителей ярмарки

Чтобы было понятно, в какой атмосфере проходил Форум регионов Беларуси и России, не только в залах «под кондиционерами», наш корреспондент пообщался не с политиками, а с жителями Сочи и теми, кто приехали отдохнуть и увезут-таки белорусскую колбасу, если не на Камчатку, то хотя бы в Тольятти. Смотрим репортаж Татьяны Ревизоре.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Город Сочи – один из самых протяженных в мире, а еще его называют «жемчужиной Кавказа». Правда, теперь известная здравница – гораздо больше, чем просто черноморский курорт. В прошлом году Сочи стал олимпийской столицей, а сегодня позиционирует себя и как деловой центр.

Вот и второй Форум регионов Беларуси и России тому наглядный пример. Более полусотни экспортных контрактов и договоренности на сотни миллионов долларов. И это всего-то за два дня. А вот другие точки пересечения наша съемочная группа решила поискать уже за фасадом официальных переговоров.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Магнолии, пальмы, кипарисы – вот такая она, обычная сочинская остановка. А это подъезжает вполне привычный здесь белорусский автобус.

Визуально их отличает белый цвет, но эти модели уникальны во многом. Мощный двигатель позволяет ловко маневрировать в горной местности, а система кондиционирования как нельзя лучше подходит для субтропиков. Минские инженеры предусмотрели все, ведь эксклюзив разрабатывали по спецзаказу к зимней Олимпиаде. Впрочем, Олимпиада прошла, а автобусы остались. Сегодня 210 наших машин курсируют по улицам Сочи. Это без малого четверть городского парка.

Михаил Белых, водитель автобуса МУП «Сочиавторанс»:

Работал на всех автобусах практически российского, немецкого, китайского производства. Но этот автобус находится на первом месте.

За баранкой Михаил уже два десятка лет. Говорит, с эксклюзивным белорусом сразу нашел общий язык. На извилистых южных улицах уже как лучшие друзья.

Михаил Белых, водитель автобуса МУП «Сочиавторанс»:

Прекрасно ведет себя, преград нет для него. И подъемы, и спуски, и повороты – все прекрасно, все отлично. Пассажиры положительно отзываются об автобусе. То что было до этого и сейчас – небо и земля.

В дороге выясняем, что водитель и сам гостил в нашей стране, правда, было это двадцать лет назад. Признается, хочет приехать снова, а пока узнает новости из первых уст.

Михаил Белых, водитель автобуса МУП «Сочиавторанс»:

Соседи говорят, что у вас все прекрасно, все хорошо.

А теперь Беларусь сама наведалась в Сочи. Площадь Морского Порта – место красивое, а значит, популярное. Но в эти дни здесь говорили не об экзотических пейзажах, а о наших товарах. И не просто говорили…

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Белорусская ярмарка в Сочи, что называется, в лучших традициях – хлеб, соль, песни, танцы, а главное – вкусные продукты, которые можно попробовать прямо здесь. Как вам?

Посетительница ярмарки:

Очень вкусно. Привезите к нам в Тольятти такую колбаску!

Вниманием покупатель не обходит ни одну из торговых точек. На ура идут наши колбасы, молочка, конфеты. Продавцы признаются: некоторые клиенты приходят уже в третий, четвертый раз.

Посетители ярмарки:

Мы сочинские сами. Нам очень нравится белорусская продукция. Мы в Сочи покупаем белорусскую сметану, молоко – нам очень нравится. И сливочное масло, и сыры мы вообще обожаем! Натуральные продукты – самые хорошие, самые лучшие.

Великолепная молочная продукция, сравнивать вообще ни с чем и ни кем нельзя. Все прекрасно у вас! Мы вас очень любим! Всего вам самого доброго!

Очень вкусная колбаска, хорошие цены. Приезжайте к нам еще.

А это уже знаменитый Олимпийский парк, счастливый для белорусов. Из Сочи наши спортсмены привезли шесть медалей: пять из них – золотые. Рекорд для нашей страны.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Свой след в сердце Сочи оставили не только белорусские спортсмены, но и белорусская музыка. Ее здесь узнают буквально с первых аккордов.

Белорусских «Сяброў» публика встретила тепло и по-дружески. Кстати, для некоторых отдыхающих открытый концерт ансамбля стал сюрпризом. Очень приятным, без сомнения.

Жители и гости Сочи:

Беларусь я люблю. Мне нравится и народ, и все остальное. Там друзья есть.

Мы очень рады, что ансамбль «Сябры» приехал к нам на встречу. Мы с удовольствием слушаем песни.

Для нас неожиданно, но мы очень рады, очень довольны!

Беларусь и Россия – однородные слова, однородные страны. Это не то что братья или сестры, это один народ.

Известный каждому белорусу мотив подхватят и на высоте трехсот метров над уровнем моря. Но об этом чуть позже…

Марина Пугачева:

Это кавказское блюдо. Очень вкусно как холодная закуска. И красиво. (Наверное, с драниками белорусскими сочетается?) Сочетается.

Тот случай, когда две хозяйки на одной кухне обеспечивают гармонию. Любовь Степановна родилась в белорусском Лунинце, Марина Александровна – в российском Сочи. Обе замужем за белорусами и уже давно дружат семьями.

Михаил и Любовь Кимдрук:

Практически нет границ между Беларусью и Россией. У нас недавно дочка замуж выходила, наши родственники приезжали. Практически, как дома. Как одна семья, очень дружные.

Михаил Стрижак и Марина Пугачева:

Мы близкие по духу народы. Мы считаем друг друга родней.

И все-таки особенный полесский колорит можно прочувствовать и на горном Черноморье. Если скатерть – то льняная, если картошка – то белорусская, а если песня…