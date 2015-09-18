Новости Беларуси. Вопрос промышленной интеграции Беларуси и России обсуждают Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. В эти минуты там проходит двусторонняя встреча двух лидеров. В повестке дня также реализация решений, принятых на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, который состоялся в Москве в марте 2015 года.

Как ожидается, после общения Александр Лукашенко и Владимир Путин присоединятся к участникам форума регионов Беларуси и России. В центре внимания – детали промышленной политики. К разговору приглашены представители деловых кругов самого высокого уровня. Всего более 350 участников. Основная цель – скоординировать действия. Для этого у предприятий Беларуси и России должны быть равные условия на рынках двух стран.

Кстати, в последнее время число совместных предприятий выросло на 15%, при этом многие из них расположены в приграничных областях. Товарооборот между странами пока несколько снизился и увеличивать объем можно за счет уже освоенных внешних рынков. Кстати, Россия готова максимально содействовать вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Между тем, форум уже принес реальные контракты. Так, 18 сентября подписаны соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России. В частности с Камчатским краем, Сахалином, Белгородской, Пензенской, Тюменской областями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Могилевская область имеет контракт о сотрудничестве с 18 регионами России. И в рамках второго Форума регионов России и Беларуси мы подписали соглашение о сотрудничестве с Ивановской, Пензенской и Калужской областями. В целом, при подготовке и проведении этого Форума наши предприятия Могилевской области подписали порядка 19 контрактов. Очень значимые контракты подписываются на уровне «Могилевлифтмаш».

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Товары легкой промышленности, текстиля востребованы очень сегодня. Обувная промышленность. Мы знаем, что с вами мы могли бы это производство наладить. Мы эту тему, кстати, обсуждали. С точки зрения пошива одежды различной – то же самое. У нас, в Пензенской области, этот кластер развивается, развивается неплохо. И, в принципе, мы могли бы очень много сделать для того, чтобы производить костюмы, рубашки.