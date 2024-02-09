Товарооборот Беларуси и Ленинградской области превысил 1 млрд долларов

Товарооборот Беларуси и Ленинградской области по итогам прошлого года превысил отметку в 1 миллиард долларов. Объем экспорта и импорта вырос практически на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С визитом в Минске находится делегация Ленинградской области во главе с губернатором этого российского региона. На этот раз акцент делается на сотрудничестве в медицинской сфере. Одна из целей визита – изучить и перенять белорусский опыт работы центров реабилитации и протезирования. Наши достижения именно в этой сфере известны далеко за пределами страны. И в Ленинградской области ими также заинтересовались. В регион планируют пригласить белорусских специалистов для подготовки собственных кадров. Запланирован и обмен технологиями, которые помогут поставить на ноги не одного пациента.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Чем интересен опыт Республики Беларусь, как раз таким комплексным подходом. С учетом того, что на базе центра у нас осуществляется полный комплекс протезирования, реабилитации, восстановления и затем еще профессиональная подготовка, возможность приобрести профессию.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Каждая моя поездка в Беларусь интересна для меня, и каждый раз она новая – мы что-то новое для себя открываем. А все это новое потом ложится кирпичиками в основание нашего такого хорошего плодотворного сотрудничества.