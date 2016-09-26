Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 26.09.2016: бюджет Беларуси на 2017 год

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов

Гости программы:

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва по бюджету и финансам

Николай Улахович, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук, профессор

Владимир Савенок, генеральный директор консалтинговой компании, финансовый консультант

Двухтомная книга и тележка документов: замминистра финансов – о том, как выглядит бюджет Беларуси

«В бюджете чётко прописано, что никто в стране жить хуже не станет»: экономист Михаил Ковалёв

«Меньше вкладывать в дачный участок, ибо помидоры не вызревают и толку нет»: чем похожи бюджеты страны и семьи?

«Жена штрафует мужа – доход увеличивается»: фермер, экономист и сенатор о таможенных пошлинах

«Это как стричь свиней – визга много, шерсти мало»: увеличат ли налог на агроусадьбы?

Рост пенсий в Беларуси в 2017 году планируется, но конкретной суммы нет – замминистра финансов