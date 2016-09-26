Двухтомная книга и тележка документов: замминистра финансов – о том, как выглядит бюджет Беларуси

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вопрос в следующем, Вы знаете, я увидел такой сюжет, про традицию, которая существует в Санкт-Петербурге – бюджет привозят в здание мэрии на такой огромной тележке, как в аэропортах возят чемоданы.

Там более 20 томов, при всём при том, что, безусловно, есть электронная версия.

Бюджет Республики Беларусь – если его попытаться представить в бумажном виде – насколько объёмная эта работа?

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Мы не возим бюджет с точки зрения самого документа на тележке. Он немного меньше, но, в любом случае, это такая, скажем, объёмная книга, которая, когда мы её представляем в парламент, она составляет 2 тома.

То есть, примерно, страниц под 400.

Но, надо сказать, что это только одна из частей этого бюджета, потому что, по сути, когда мы распределяем расходы на целый ряд направлений, то, естественно, мы учитываем все имеющиеся программные документы. А, если сложить те госпрограммы, которые приняты в сфере образования…

Приложения?

Юрий Селиверстов:

Это – не приложения, это, скажем, такие документы, которые говорят нам о том, как распределить эти расходы.

Если мы сложим все эти документы, то их вполне можно везти на такой тележке, о которой Вы говорите.