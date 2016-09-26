Рост пенсий в Беларуси в 2017 году планируется, но конкретной суммы нет – замминистра финансов

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов

Егор Хрусталёв, ведущий:

То, что хотят, конечно, услышать все – запланировано ли повышение зарплаты и пенсии бюджетникам?

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

У нас есть решение главы государства по увеличению ежегодному пенсий.

Поэтому, и в этом году будет небольшой рост пенсий, естественно, его никто не отменял.

Планируется, что и в следующем году тоже небольшой рост будет.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Небольшой?

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

На сегодня можно сказать, что пока стоит вопрос по текущему году, значит, с учётом возможностей, порядка 5%, в среднем, опять же.

Хотя это все понимают, что не у всех одинаковая пенсия, есть дифференциация. По следующему году будем смотреть. Какой-то конкретной суммы роста – её, скажем так, нет. Но прирост пенсий планируется. И, если говорить о пенсиях, то есть такой показатель Международной организации труда – это организация ООН, которая говорит о том, что, если пенсия равна примерно 40% заработной платы работающих людей – то это нормально и это разумно. В нашей стране он выдерживается и это закладывается и в программу пятилетки. Поэтому это будет обеспечиваться.