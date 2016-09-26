«Жена штрафует мужа – доход увеличивается»: фермер, экономист и сенатор о таможенных пошлинах

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов.
Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства:
А как насчёт таможенных платежей?
Ведь можно ведь семье посоветовать такой способ найти дополнительный источник дохода: муж штрафует жену, жена штрафует мужа – доход увеличивается.
Мы, когда облагаем таможенными повышенными пошлинами наших производителей, это что? У нас в экономике, в целом, что-то добавляется? Или, наоборот, мы сдерживаем те рычаги роста, которые нам нужны. Вот, когда финансисты рассказывают о бюджете, мы представляем бюджет, как некий торт, который надо справедливо разрезать. Поэтому мы говорим, какой он будет: пессимистический, оптимистический. Главное назначение бюджета – стимулировать, найти точки роста, побудить эти точки роста, добиться этого роста. Иначе мы получим регресс, никакой стабильности у нас не будет. Экономика, когда стоит – она катится назад, это надо прекрасно понимать.
И в бюджете надо чётко представить: что и где отрезать, и куда добавить.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Подождите, но, чтобы разрезать этот торт, надо его испечь сначала
Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства:
Испечём, понятно. Это спрогнозированно, это понятно, исходя из той базы, которая есть.
Если мы хотим достичь роста, нам надо поменять подходы
Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва:
Мы всё время смотрим бюджет – это, как будто пирог или что-то нарезать.
Бюджет – это для тех, кого мы должны поддержать: образование, медицина и те, кто не может сам себя обеспечить. Все остальные инвестиции, которые двигают экономику вперёд – не только из бюджета должны финансироваться, но и внешние источники. Это – иностранные инвестиции, инвестиции наших граждан. Чтобы наши граждане не размещали деньги на депозитах, а вкладывали в экономику.
У кого здесь акции «Элемы?» или там акции автомобильного завода?
Поэтому, вопрос какой: что сегодня политика правительства абсолютно правильная, единственно возможная в данных условиях – макроэкономическая стабилизация. Потому что при инфляции трёхкратной или там с нулями какими-то – невозможно планировать, невозможно делать инвестиционные планы. Нет инвестиционных планов – нет инвестиций. Поэтому сегодня не только бюджет должен инвестировать деньги в развитие экономики. Но и граждане, предприятия…
Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук, профессор:
Я хотел бы ответить уважаемому фермеру, потому что он абсолютно прав. Действительно, иногда наши таможенные платежи тормозят инвестиционный процесс, но, к сожалению, здесь мы связаны договором в Евразийском экономическом союзе.
И поэтому, может быть неслучайно Президент позавчера буквально сказал, что, может быть, нам и там надо кое-что оптимизировать.
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