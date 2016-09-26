«Жена штрафует мужа – доход увеличивается»: фермер, экономист и сенатор о таможенных пошлинах

Ведь можно ведь семье посоветовать такой способ найти дополнительный источник дохода: муж штрафует жену, жена штрафует мужа – доход увеличивается.

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов.

Мы, когда облагаем таможенными повышенными пошлинами наших производителей, это что? У нас в экономике, в целом, что-то добавляется? Или, наоборот, мы сдерживаем те рычаги роста, которые нам нужны. Вот, когда финансисты рассказывают о бюджете, мы представляем бюджет, как некий торт, который надо справедливо разрезать. Поэтому мы говорим, какой он будет: пессимистический, оптимистический. Главное назначение бюджета – стимулировать, найти точки роста, побудить эти точки роста, добиться этого роста. Иначе мы получим регресс, никакой стабильности у нас не будет. Экономика, когда стоит – она катится назад, это надо прекрасно понимать.

И в бюджете надо чётко представить: что и где отрезать, и куда добавить.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Подождите, но, чтобы разрезать этот торт, надо его испечь сначала

Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства:

Испечём, понятно. Это спрогнозированно, это понятно, исходя из той базы, которая есть.

Если мы хотим достичь роста, нам надо поменять подходы

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва:

Мы всё время смотрим бюджет – это, как будто пирог или что-то нарезать.

Бюджет – это для тех, кого мы должны поддержать: образование, медицина и те, кто не может сам себя обеспечить. Все остальные инвестиции, которые двигают экономику вперёд – не только из бюджета должны финансироваться, но и внешние источники. Это – иностранные инвестиции, инвестиции наших граждан. Чтобы наши граждане не размещали деньги на депозитах, а вкладывали в экономику.