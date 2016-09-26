«Это как стричь свиней – визга много, шерсти мало»: увеличат ли налог на агроусадьбы?
Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов
Егор Хрусталёв, ведущий:
Давайте поговорим о доходах нашего бюджета. Вот знаете, болевые какие-то моменты. Понятно что, несколько раз озвучено было, что не увеличивается налоговое бремя.
Но в то же время, очень часто говорится о том, что агроусадьбы – в 12 раз увеличится их налогообложение.
То, что они платили раз в год, будет теперь ежемесячно. Ну, это, понятно, что это мы, журналисты, так преподносим информацию. С другой стороны, налог на недвижимость будет по кадастровой стоимости, потом, будет и форма налогообложения Интернет-услуг. Можно ли говорить, что это расширяет налоговую базу? И, кстати, вот, что касается агроусадеб. 27 сентября – Всемирный день туризма. Потеряем ли мы это как бизнес?
Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук, профессор:
Я думаю, не потеряем. Речь ведь не идёт о тотальном увеличении налога.
А речь о том, что вокруг больших городов, типа Минска и так далее, под видом агроусадеб построены гостиницы где-то на полсотни номеров, построены шикарные рестораны, и они пользуются статусом агроусадьбы.
Речь идёт, в первую очередь, о таких вот учреждениях. Что же касается других налогов, что Вы перечислили: электронные услуги – это мы просто синхронно вводим с Россией и Евросоюзом. Действительно, сейчас Интернет настолько бурно развивается, что массу услуг мы получаем из-за рубежа. Ну, попробуем и мы это облагать налогом, хотя специалисты говорят, что это будет сделать очень непросто.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва по бюджету и финансам:
Трактовка не очень полно была дана. Во-первых, агроэкотуризм, ремесленная деятельность развиваются в наших регионах.
И сегодня рассматривается вопрос – это только в проекте, пока ещё – предоставить право местным советам, которые хорошо знают развитие вот этих видов деятельности, увеличить сбор за осуществление ремесленной деятельности или сбор за осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма от 1 базовой величины до 3 базовых величин в год, но мы понимаем, что при условии, конечно, если они будут работать.
12 – коэффициент такой не стоит на рассмотрении.
Анатолий Ганец, председатель Общественного совета по развитию агроэкотуризма Воложинского района Минской области, владелец усадьбы:
Стоял вопрос о том, чтобы увеличить налог в 12 раз и изменить даже законодательную базу, изменить закон Президента.
Ни в коем случае его нельзя менять. Погибнет, на самом деле, вся вот эта структура развития.
Изменив законодательную базу, указ Президента, может всё погибнуть.
Владимир Волчков, экономический обозреватель газеты «Рэспубліка»:
Давайте будем мерить не в разах, а в процентах. Если сегодня, грубо выражаясь, налог в год на агротуризм – 10 долларов, то, обсуждалось там, 120 будет максимум 30.
30 долларов в год – это слёзы.
Любой из нас, присутствующих, платит подоходного налога в разы больше.
Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства:
Надо определить тот доход, который получит бюджет от этого. Если мы на 10, на 20 долларов увеличим.
Это всё равно, что стричь, как говорят, свиней – визга много, шерсти мало. Так зачем мы у людей охоту по ходу отбиваем заниматься этим?
Что это даст? Почему мы не блюдём этот принцип? Есть указ – до 2021 года. Почему мы забыли про этот указ?
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