«Это как стричь свиней – визга много, шерсти мало»: увеличат ли налог на агроусадьбы?

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов

Егор Хрусталёв, ведущий:

Давайте поговорим о доходах нашего бюджета. Вот знаете, болевые какие-то моменты. Понятно что, несколько раз озвучено было, что не увеличивается налоговое бремя.

Но в то же время, очень часто говорится о том, что агроусадьбы – в 12 раз увеличится их налогообложение.

То, что они платили раз в год, будет теперь ежемесячно. Ну, это, понятно, что это мы, журналисты, так преподносим информацию. С другой стороны, налог на недвижимость будет по кадастровой стоимости, потом, будет и форма налогообложения Интернет-услуг. Можно ли говорить, что это расширяет налоговую базу? И, кстати, вот, что касается агроусадеб. 27 сентября – Всемирный день туризма. Потеряем ли мы это как бизнес?

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук, профессор:

Я думаю, не потеряем. Речь ведь не идёт о тотальном увеличении налога.