Руководство хоккейного клуба «Динамо-Минск» подвело итоги сезона

В белорусском хоккее созданы все условия, чтобы расти и развиваться. В «Динамо-Минск» молодые игроки могут строить свою профессиональную карьеру не хуже, чем за океаном – заявил генеральный директор клуба Артем Каркоцкий на итоговой пресс-конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда завершила регулярку КХЛ, показав лучший результат в своей истории – четвертая позиция на Западе. Более того, минчане впервые прошли первый раунд Кубка Гагарина. «Зубры» установили ряд рекордов и сегодня руководство ставит новые цели. Главный трофей континентального турнира – это реальность. Главком Дмитрий Квартальнов подчеркнул, в новом сезоне костяк команды составят представители отечественной школы хоккея, в том числе и экстралиги. Работа над формированием состава уже идет. А вот в ком действительно не сомневаются, так это в капитане дружины Андрее Стасе.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»: В очередной раз доказал, что готов вести за собой, он готов двигать команду к выполнению задач. Поэтому с Андреем Стасем мы ведем переговоры, но контракт новый будет. Вы увидите его еще в следующем году. Все по спортивному принципу и ко всем ровное отношение. Если ты показываешь какой-то результат, то ты играешь в составе. Если ты стремишься вперед и слушаешь требования тренера, то ты в принципе тоже играешь. Парни, которые услышали, парни, которые хотят, они играют.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Наша философия… Еще раз говорю, игрокам понятно то, что Артем Игоревич сказал. Кто-то понимает такой процесс, кого-то оставить можно, кого-то не оставить. Но самое главное, тут есть костяк. И точечно, если мы усилимся, я думаю, движение команды будет вверх идти. Психология ребят поменялась. Быть победителями, в голове стараться быть. И продолжать работать. Только от работы может что-то произойти.

Также идет формирование и тренерского штаба, этот момент неизменно один из ключевых для «Динамо».