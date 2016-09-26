«Меньше вкладывать в дачный участок, ибо помидоры не вызревают и толку нет»: чем похожи бюджеты страны и семьи?

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вот я увидел на Вашем сайте – можно в инфографике увидеть, как выглядели бюджеты предыдущих годов. Вот хороший год – это был, действительно, 2008-ой?

2007, о котором мы вспоминаем? Когда не знали, куда девать деньги.

Это же, вообще, сложно себе представить.

Владимир Ковалкин, магистр экономических наук, магистр политических наук:

На мой взгляд, с точки зрения бюджетирования, бюджетной политики, хороший год – такой, когда доходы с расходами сходятся и не приходится что-то урезать. Но Вы предложили вот ещё одну очень интересную тему: сравнить бюджет страны с бюджетом семьи. Вот, если взять бюджет нашей страны на 2017 год, я бы предположил, что это бюджет такой семьи, которая решила сохранить прежний уровень потребления пищи.

Сохранить здравоохранение, образование, но при этом не переезжать в новую квартиру, отложить ремонт в собственной квартире до лучших времён.

И поменьше вкладывать в дачный участок, потому что помидоры не вызревают и от этого толку нет.