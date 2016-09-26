«В бюджете чётко прописано, что никто в стране жить хуже не станет»: экономист Михаил Ковалёв

Беларусь готовится к обсуждению самого главного финансового документа – бюджета на 2017 год. Его проект уже опубликован министерством финансов и получил первые комментарии. В рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» попытались в максимально доступной для самой широкой аудитории форме обсудить особенности нынешнего бюджета, а также те статьи, которые, в первую очередь, отразятся на жизни простых белорусов.

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук, профессор:

Это бюджет, ориентирующийся практически на самые плохие условия.

Что нефть будет очень дешёвой, дешевле 35 долларов, что в России российский рубль ещё больше обесценится и, следовательно, мы за молоко-мясо будем получать меньше денег. Но в бюджете чётко прописано, что никто в стране жить хуже не станет, даже при таком сценарии жизненный уровень будет сохранён, зарплаты будут сохранены.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Михаил Михайлович, ну Вы же знаете: одно дело – написать, а другое дело – жить

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук, профессор:

И вырастут, по крайней мере, вместе с инфляцией.

Мне кажется, что залог стабильности, вот той финансовой стабильности, которая у нас наметилась в этом году – это то, что запланирована, наверное, самая низкая за последние годы инфляция, всего в 9%.

И, если, действительно, она будет такой…

Егор Хрусталёв, ведущий:

Это нельзя назвать пессимизмом

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук, профессор:

И таким, как примерно прикинут Национальным банком, курс белорусского рубля – что он не понизится, в целом, за весь год больше, чем на 5, максимум 10 процентов, то есть, будет где-то 2,1 – 2,2 по сравнению с сегодняшним. Это вселяет уверенность в том, что лучше мы жить, похоже, не станем, но, если лучше будем работать, если ВВП будет не так, как запланировано – 110 миллиардов рублей, а будет, например, 120 миллиардов рублей – значит, будем мы жить лучше