Теперь ещё и мебель для бюджетного сегмента. В каких странах популярна продукция «Ивацевичдрева»

Новости Беларуси. На 100 % экспортно ориентированная. В «Ивацевичдрев» запустили новую линию производства сборной мебели для бюджетного сегмента. За три года планируют нарастить объемы производства на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 октября с работой деревообрабатывающего предприятия познакомились дипломаты из 24 стран пяти континентов. Экспортный потенциал – в материале Кристины Протосовицкой.

Сегодня «Ивацевичдрев» – крупнейшее предприятие в Беларуси по производству ламинированной ДСП. С запуском новой линии здесь наладили полный цикл: от переработки древесины до сборки мебели.

Николай Солодовник, начальник цеха мебельных деталей:

Автоматическая линия даёт то, что исключается ручной труд практически на 95 %, скорость обработки деталей увеличивается в разы. Есть у нас производства со старыми станками, а с вводом новой линии мы планировали в 2-3 раза увеличить выпуск товарной продукции.

А это свою очередь – рентабельность и эффективность. Обслуживают новую линию всего четыре человека. Приобретение обошлось в более чем 4 миллиона рублей. Но по словам руководства, вложения быстро окупятся.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Экспортный товар из опилок и практически бесконтактное производство. Эту линию на «Ивацевичдрев» запустили на новой площадке. Активно работают с европейскими производителями. Планируется, что для бюджетных компаний-гигантов они будут выпускать мебель по их лекалам. Это ультраперспективное направление. За счёт своего сырья, которое обходится дёшево, производитель может заложить высокую добавленную стоимость. В год планируют наращивать производство на 50, а то и 60 %. Ориентируются на экспорт. В числе заинтересованных сегодня – дипломаты из 24 стран.

Набиль Буршалли, советник посольства Палестины в Беларуси:

Мы увидели очень хорошую технику, которая работает, вообще не видели человеческий труд, всё механизировано. Это говорит о том, что качество производства очень хорошее, оно контролируется компьютерами и технологическим оборудованием.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это прямой контакт с предприятиями, это возможность увидеть уровень наших технологий, а для нас главное, что это рождает конкретный результат. Сейчас растут объёмы поставок продуктов деревообработки из Беларуси в Иран, Индию, Литву, Китай. Параллельно осваиваются новые рынки. Так, прибыль стране приносит первый контракт с Суданом.

Мудасир Эзельдин Али Хасан, советник по экономическим связям посольства Судана в Беларуси:

Нам важно сырьё, нам важна технология. И сам продукт очень востребован у нас в Судане, в Африке. Несмотря на негативное влияние пандемии, каждый зарубежный контракт удалось сохранить. Обязательства оказались временно на паузе, но не производство. Таков девиз. Пока на рынках отмечалось затишье, производители накапливали объёмы для поставок. По итогам 8 месяцев экспорт идет по восходящей.

Александр Пшённый, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Все наши предприятия работают на полную мощность. Мы можем заверить, что продукции хватит всем. Мы переориентируемся на другие рынки, на более премиальные, маржинальные. Мы работаем с теми, кто платит больше цену, и с кем это востребовано и выгодно. А вот с Молдовой расстояние, кажется, играет на руку. Пока европейские конкуренты только пробуждаются, белорусские производители готовы занять нишу.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:

Цена на мебель нашу, которая состоит из привозных комплектующих, не меньше, чем та, что делается здесь. Причём расстояние небольшое – до 1000 километров автомобильных дорог. Думаю, проблем не будет с ценой. То, что развивается производство в Беларуси, – это важный фактор для экономики этой страны. Это и есть та стабильность экономического развития, которая должна быть в любом государстве. Сегодня география экспорта деревообрабатывающей отрасли Беларуси – свыше 60 стран мира. Юрий Назаров: «75 % всей производимой продукции лесного комплекса экспортируется»

6 октября во Дворце Независимости обсудили развитие деревообрабатывающей промышленности. В последние годы в эту сферу вложено немало средств: модернизированы практически все предприятия, созданы новые рабочие места. Александр Лукашенко: имея значительные запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование