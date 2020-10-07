«Идёт подготовка специалистов». Пётр Пархомчик рассказал о центре белорусской сельхозтехники в Зимбабве

Новости Беларуси. В Зимбабве открылся центр белорусской сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашения о сотрудничестве страны достигли два года назад.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Созданы рабочие места, идет подготовка специалистов – тех, которые будут обслуживать технику. Мы опираемся сегодня не только на тех специалистов, которые приедут из Республики Беларусь, но и на тех, которые будут обучаться, получать соответствующий уровень и будут производить обслуживание и ремонт нашей техники.