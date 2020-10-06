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Юрий Назаров: «75 % всей производимой продукции лесного комплекса экспортируется»

06 октября 2020 20:28
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Новости Беларуси. Первый мелованный картон на новом заводе в Добруше планируют получить в первом квартале 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 6 октября рассказал журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров.

Юрий Назаров: «75 % всей производимой продукции лесного комплекса экспортируется»-1

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сегодня покупаем свой ресурс, единственный в стране возобновляемый, и этот ресурс превращаем в товар с высокой добавленной стоимостью, создавая при этом рабочие места, поставляя продукцию на экспорт.

Сегодня было тоже подчеркнуто, что, в принципе, 75 % всей производимой продукции лесного комплекса экспортируется. И вот эта диверсификация экспортных поставок: 30 – Европейский союз, 30 – страны дальнего зарубежья и 30 – наш рынок ЕАЭС – это действительно тот оптимальный вариант, который страна всегда требует от всех отраслей. Поэтому в лесном комплексе этот баланс достигнут.

Юрий Назаров: «75 % всей производимой продукции лесного комплекса экспортируется»-4

Мелованный картон – это дальнейшее развитие упаковки, полиграфии и всего, что с этим связано. Вице-премьер отметил: запуск нового завода в Добруше создает предпосылки для открытия новых предприятий, которые в свою очередь будут производить продукцию из картона.

Шла речь и о перспективах развития всех предприятий лесного комплекса.

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# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Юрий Назаров # Фотофакт

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